PopVicenza | Zonin fa ricorso contro la dichiarazione di insolvenza che apre le porte alla

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ci sono “errori madornali” nella sentenza del Tribunale di Vicenza, che a gennaio aveva dichiarato l’della Banca Popolare di Vicenza, e lacune nella perizia tecnica affidata dai giudici. È quanto sostiene la difesa dell’ex presidente dell’istituto di credito, Gianni, nelpresentatoCorte d’appello di Veneziala sentenza che aveva dichiarato la Popolare di Vicenza, al momento della liquidazione, insolvente per 3,3 miliardi di euro.Una decisione, quella presa dal del giudice Giuseppe Limitone lo scorso gennaio, destinata a segnare una svolta sul fronte giudiziario per il dissesto che ha causato la perdita dei risparmi per decine di migliaia di azionisti di, il cui ex presidenteè attualmente sotto processo assieme ad alcuni amministratori. La questione dell’della banca, che si trova in regime di ...