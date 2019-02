Ponte Morandi. La traduzione è da rifare. Udienza kafkiana dell’incidente probatorio

ilnapolista

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ieri è iniziata la demolizione di ciò che resta del, ma molto a rilento, tra polemiche e tristezza. Intanto, nelle aule del Tribunale andava in scena una nuova, quasi, che riservava altri colpi di scena.Il condannato a morte prova a resistere L’operazione di demolizione iniziata ieri ha richiesto più tempo del previsto. Come se ilresistesse.“La trave Gerber, 900 tonnellate di peso stimato per 36 metri di lunghezza, resta salda al suo posto e lo farà per il resto della giornata”, scrive Il Secolo XIX.Bisognava fare la prova generale: alzare il tratto di impalcato di una decina di centimetri e poi riadagiarlo sulle selle. Una manovra che serviva a valutare la tenuta generale delle strutture e soprattutto delle due pile che reggono il, in particolare la 8, che confina con il tratto crollato ed è sbilanciata. ...