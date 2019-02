Ponte Morandi - iniziata discesa trave tampone : È iniziata intorno alle 8:30 la discesa della trave tampone del Ponte Morandi . La velocità di discesa sarà di circa 7 metri all'ora e potrebbe scendere a 5 metri all'ora, l'altezza da superare è di ...

Ponte Morandi - al via le operazioni di demolizione. Le immagini girate con il drone : Bisognerà attendere fino al 9 febbraio per vedere scendere il tampone 8 di Ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che da 48 metri di altezza sarà calato fino a terra. Le aziende andranno avanti 24 ore su 24. Quando inizierà l’abbassamento della trave “gerber” non resteranno persone sul Ponte, ma si utilizzeranno dei sistemi telecomandati. Le immagini del cantiere del lato Ovest di Ponte Morandi sono state realizzate da ...

Genova - Ponte Morandi : iniziata la discesa della trave tampone - : L'operazione è partita intorno alle 8.30 di questa mattina. Durerà circa 8 ore e prevede la discesa del pezzo da 900 tonnellate tra la pila 7 e 8 del viadotto. Ieri il via alle operazioni di ...

Genova - demolizione Ponte Morandi : prosegue la lenta discesa del troncone ovest : Secondo giorno di lavori di demolizione del Ponte Morandi a Genova: prosegue la lenta discesa del troncone ovest dell’infrastruttura. Ieri sul posto si sono recati il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro Danilo Toninelli: hanno visitato il cantiere del viadotto che il 14 agosto scorso è crollato causando la morte di 43 persone. Conte e Toninelli hanno incontrato ieri i tecnici, il sindaco e commissario per la ...

Ponte Morandi. La traduzione è da rifare. Udienza kafkiana dell’incidente probatorio : Ieri è iniziata la demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi, ma molto a rilento, tra polemiche e tristezza. Intanto, nelle aule del Tribunale andava in scena una nuova Udienza dell’incidente probatorio, quasi kafkiana, che riservava altri colpi di scena. Il condannato a morte prova a resistere L’operazione di demolizione iniziata ieri ha richiesto più tempo del previsto. Come se il Morandi resistesse. “La trave Gerber, 900 tonnellate di ...

Sanremo 2019 - Baglioni ricorda le vittime del Ponte Morandi : Da Sanremo a Genova per ricordare le vittime del ponte Morandi nel giorno in cui sono iniziate le procedure di abbattimento, a sei mesi da quell'assurdo crollo che ha segnato tutto il Paese. "La Liguria, se la guardate sulla carta geografica, ha una forma. E' lunga, sottile, ricurva... è la forma di un ponte": inizia così l'omaggio di Claudio Baglioni, da solo sul palco, senza un segno di riconoscimento, senza simboli, senza ...

Ponte Morandi - esperti svizzeri : "Sostanze corrosive sui reperti" : Tracce di sostanze corrosive sui campioni dei materiali del Ponte Morandi esaminati da un laboratorio svizzero. Mentre è iniziato lo smantellamento del moncone Ovest , arrivano i risultati sui ...

Gli Ex Otago al cinema omaggiano le vittime del Ponte Morandi con “Siamo come Genova” : Dopo l’anteprima nazionale del 2 febbraio al Seeyousound di Torino e a pochi giorni dalla 69° edizione del Festival di Sanremo a cui parteciperanno con il brano Solo una canzone, gli Ex-Otago arrivano al cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario EX-Otago – SIAMO come GENOVA diretto da Paolo Santamaria, un viaggio che ci porta alla scoperta della band, tra le prOtagoniste del prossimo Festival di Sanremo, raccontandone la storia, le ...

Ponte Morandi - Giugiaro abbandona Genova : “Effetto del crollo”. La Fiom : “Già deciso prima - strumentalizzano tragedia” : Un gruppo imprenditoriale storico che scappa via da Genova, appena cinque anni dopo averla scelta come sede. E che, pur non trovandosi nella zona rossa, indica tra i motivi dell’abbandono le difficoltà seguite al crollo del Ponte Morandi. È il caso della Giugiaro Architettura&Structures, costola del gruppo Giugiaro specializzata in produzione di rivestimenti e vetrate per grandi edifici, treni e navi. Fondata nel 2014 da Fabrizio Giugiaro, ...

Demolizione Ponte Morandi - Toti : 'Giornata simbolica - stiamo rispettando tempi' : 'Oggi è una giornata importante e soprattutto simbolica. Ogni giorno di questo cantiere è fondamentale per Genova, per la Liguria e per l'Italia. Oggi è un giorno in cui visibilmente, per la prima ...