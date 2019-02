Pirlo si dà da fare con l’aspirapolvere | Totti lo schernisce | il botta e risposta social

sportfair

: @ericagrego @fenicejuventina @OfficialAllegri @PauDybala_JR Ma infatti Paolino sta giocando molto bene. E quando no… - AndreaStupia : @ericagrego @fenicejuventina @OfficialAllegri @PauDybala_JR Ma infatti Paolino sta giocando molto bene. E quando no… - tore_costa : @theo__94 @mile_dg13 @diohakan Le aspettative si sono create per i soldi spesi e la guerra con Lotito per averlo, m… - Zeno45740934 : @LaJuvehaRonaldo @Pirlo_official Caro #MAESTRO...alla 'Tua età' ti basterebbe fare 15 partite l'anno, anche facend… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Andreaalle prese con le pulizie, Francescocommenta la strana fotodell’ex centrocampista: il divertente“Le punizioni a volte le tiri, altre le subisci. Oggi tocca a me…”. Con questa didascalia, a corredo di una foto che lo immortala con un’aspirapolvere in mano, Andreascatena l’ironiae non solo. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, pubblicizzando l’elettrodomestico, attira le attenzioni di Francesco, che schernendolo commenta lo scatto così: “se vuoi venire anche da me più tardi”. La replica dell’ex calciatore è altrettanto simpatica.“Qualche ragnatela dovresti averla già tolta…”: ha rispostoall’ex collega.L'articolosi dà dacon l’aspirapolvere,lo: ilè spassoso sembra essere il primo ...