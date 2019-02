Perché la Libia rinfocola gli attriti diplomatici tra Italia e Francia

Migranti : Sea watch - 'Non partono dalla Libia Perché ci sono onde alte due metri' : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo è il motivo per cui oggi non ci sono partenze dalla Libia : onde alte oltre due metri. Ci meritiamo, tutti, una discussione basata sulla verità". Così, su Twitter, la ong Sea watch . "Mentre la propaganda parla di 'no ong, no partenze', la Procura di Catania ricon

Migranti - l’attivista Brhane : “Frustate e stenti - ecco cosa significa essere riportati in Libia. Io so - Perché l’ho vissuto” : “Io so cosa vuol dire”. Al telefono la voce è fredda. Distante, di una distanza psicologica oltre che fisica. Il genere di distanza che distingue chi ha visto e vissuto da chi non lo ha fatto ma parla. E twitta. Spesso su cose che non conosce, se non per sentito dire. “Io so cosa significa, da migrante, essere riportato in Libia“. Come accaduto al barcone con 100 persone a bordo trasbordati su un cargo della Sierra Leone ...