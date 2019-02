huffingtonpost

: la Foglietta voleva mettergli le mani addosso io non so cosa l'abbia trattenuta ma merita un premio perché io non a… - sidusleonis : la Foglietta voleva mettergli le mani addosso io non so cosa l'abbia trattenuta ma merita un premio perché io non a… - HuffPostItalia : Perché Foglietta e Marchetto non hanno condotto il Festival al posto di Bisio e Raffaele? - mollatemitutti : @autoportante_ @GNEDDD0 @knightofculonia Scusa sono un po' agitata perché continuo a fare queste figure bellissime… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) E zitti zitti siamo arrivati alla serata dei duetti: come passa il tempo quando ci si diverte! Alcune canzoni, fatte così, sono molto belle. Sono contento per la vittoria di Motta e Nada, chiaramente contestata del pubblico dell'Ariston che preferisce Al Bano ad Orietta Berti.A parte il duetto di Renga, con Eleonora Abbagnato che ballava e sembrava più di essere ad Amici che al, ho amato molto le perfomance con Syria, Nada, Ermal Meta, Brunori Sas ed Irene grandi, indipendentemente dalla canzone a cui partecipavano.Parliamo delle canzoni. Ecco, cambio continuamente idea: una sera una canzone mi piace da impazzire e la sera dopo la detesto. In più le abbiamo iniziato a trasmettere in radio, su Radio 2, a Miracolo Italiano nel programma che conduco con LaLaura dalle 9 alle 10.30, e come sempre sono diversissime: ben confezionate, con voci impeccabili, ...