Pattinaggio short track | coppa del mondo | Martina Valcepina vince i 500 metri a Torino

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Bradie Tennell e Vincent Zhou al comando dopo lo short. Kihira e Uno momentaneamente fuori dal podio : Nella prestigiosa cornice dell’Honda Center di Anaheim, nel cuore della California (USA), si è appena conclusa la prima giornata dei Four Continents 2019, importantissima competizione di Pattinaggio artistico rivolta alle nazioni extraeuropee. Nella specialità individuale maschile a portarsi al comando della classifica è stato, con grande sorpresa, lo statunitense Vincent Zhou. Il pattinatore allenato da Tammy Gambill, Tom Zakrajsek e ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Javier Fernandez dopo lo short : “Questa sarà la mia ultima gara - non m’importa cosa accadrà” : Alla classifica conferenza stampa di rito dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico in scena a Minsk (Bielorussia), il mattatore è stato, per ovvi motivi visto il ritiro imminente, il fuoriclasse spagnolo Javier Fernandez. Come riporta la cartella stampa rilasciata da ISU, la medaglia di bronzo olimpica ha dichiarato: “Questa sarà la mia ultima competizione. Non importa cosa accadrà. Ho detto prima delle Olimpiadi che sarei venuto ...

VIDEO Matteo Rizzo - Europei Pattinaggio artistico 2019 : riviviamo il bellissimo short program dell’azzurro : Ottima prestazione per il gioiellino azzurro Matteo Rizzo nello short program della specialità individuale maschile dei Campionati Europei di Minsk (Bielorussia). L’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Walter, dopo aver realizzato uno splendido triplo axel, a causa di un arrivo impreciso sul triplo lutz ha preferito non attaccare la combinazione, agganciando in modo lucido e maturo il triplo toeloop con il triplo flip, ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : tutto pronto per lo short program maschile. Le musiche e gli elementi pianificati dai pattinatori : C’è grandissima attesa per la gara della specialità del singolo maschile ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Minsk (Bielorussia) e in programma fino a domenica 27 gennaio. La motivazione è semplice. La rassegna europea sarà l’ultima uscita da agonista della medaglia di bronzo olimpica Javer Fernandez, pronto a salutare le comeptizioni conquistando il settimo titolo continentale consecutivo. Il ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Alina Zagitova al comando dopo lo short - Samodurova insegue. Lucrezia Gennaro conquista la finale : La prima giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso L’Arena Sportiva di Minsk (Bielorussia), si è aperta con lo short program della specialità individuale femminile. Come da pronostico, la Campionessa Olimpica Alina Zagitova si è portata al comando della classifica; tuttavia, nonostante la superiorità, la fuoriclasse russa è apparsa piuttosto contratta. Inaugurando la performance ricevendo ...

Pattinaggio artistico - Euopei 2019 : si comincia con lo short program femminile. Le musiche e gli elementi pianificati dalle pattinatrici : I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma nella capitale Bielorussa Minsk, si apriranno con lo short program della specialità dell’individuale femminile. Nel primo segmento di gara le pattinatrici sono chiamate a eseguire sette elementi. Nello specifico dovranno atterrare un axel, obbligatoriamente doppio o triplo, un elemento di salto singolo e un altro in combinazione, oltre che tre trottole e una ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : al via lo short program delle coppie di artistico - le musiche e gli elementi pianificati dai pattinatori di vertice : La prima giornata di gare del Campionato Europeo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella città di Minsk (Bielorussia), si concluderà con lo short program della specialità delle coppie di artistico. Il segmento più breve di gara consiste nell’esecuzione, su tema musicale libero, di sette elementi tecnici obbligati. I pattinatori sono chiamati ad atterrare rispettivamente un triplo twist, un salto in parallelo, uno ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi : Alina Zagitova guida la classifica dopo uno short program al cardiopalma - trionfano Kovtun e Sinitsina-Katsalapov : Il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk sta ospitando questo fine settimana i Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, indubbiamente uno degli eventi di punta dell’intera stagione vista la foltissima presenza di atleti di grandissimo spessore. La seconda giornata di competizioni si è aperta con la categoria più attesa, quella dell’individuale femminile che, per la prima volta, ha visto entrare in ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Della Monica e Guarise quinti dopo lo short program - che lotta per la vittoria! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise commettono alcune imprecisioni durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico e chiudono il primo segmento di gara al quinto posto in classifica. A Vancouver (Canada) la nostra coppia di artistico, la prima italiana capace di qualificarsi agli atti conclusivi del massimo circuito in questa specialità, ha commesso alcune sbavature sulle note di Never Tear Us Apart e si deve ...