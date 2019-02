Parma-Inter | D’Aversa | “Inglese? Può giocare da titolare in Nazionale”

Parma-Inter 0-1 : gol di Lautaro Martinez nel finale : Un tempo di paura e di zero occasioni, un tempo all'arrembaggio e finalmente il gol che sblocca l'Inter. L'eroe di Parma è Lautaro Martinez, che entra dalla panchina al 30' del secondo tempo e segna ...

Diretta/ Parma Inter - risultato live 0-1 - info streaming video DAZN : la sblocca Martinez - siamo nel recupero! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Lautaro-gol salva Spalletti. L'Inter piega il Parma : 1-0. Tre punti - ossigeno puro : Con un gol di Lutaro Martinez al 35’della ripresa l’Inter espugna il Tardini e batte il Parma, allontanando per una sera i venti di crisi delle ultime settimane e salendo a 43 punti in classifica. Una partita sofferta per i nerazzurri, che centrano però l'obiettivo dei tre punti. Tre punti fondament

Parma-Inter - Spalletti : “Icardi e Lautaro insieme? Sono calciatori con le stesse caratteristiche” : Vittoria per l’Inter nella gara di campionato contro il Parma, ecco le dichiarazioni di Spalletti a DAZN: “abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà, dobbiamo rimanere tranquilli e mettere dentro la partita le nostre caratteristiche ed ogni tanto non ci riusciamo. Oggi siamo stati ordinati, il Parma ha provato a ‘mordere’ e non è abituato a fare questo. Inglese tiene bene il pallone, Gervinho è ...

Diretta Serie A : in campo Parma Inter 0-1 LIVE : In campo Parma Inter 0-1 LIVE GOL DI MARTINEZ ALL'80' Gol di D'Ambrosio al 54' annullato dal VAR per un fallo di mano

Pagelle Parma-Inter 0-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle PARMA INTER – L’Inter torna a riassaporare il gusto della vittoria esterna battendo il Parma al Tardini. A decidere la partita è stato il gol segnato da Lautaro Martinez che, entrato pochi minuti prima, al 34′ del secondo tempo in un devastante contropiede della squadra nerazzurra viene servito splendidamente da Radja Nainggolan. Secondo gol della […] L'articolo Pagelle Parma-Inter 0-1, highlights e tabellino del match ...

Lautaro Martinez salva l’Inter - interrotto il digiuno nerazzurro : il Parma esce a testa alta : Lautaro Martinez decide l’anticipo da Parma e Inter: gol annullato a D’Ambrosio per tocco di mano, i nerazzurri tirano un sospiro di sollievo L’Inter ritrova il sorriso: nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A i nerazzurri di Spalletti sono riusciti ad interrompere il digiuno che li perseguitava da tempo. Tre punti preziosi, questa sera allo Stadio Ennio Tardini, per Icardi e compagni, che ...

Parma-Inter 0-1 - Serie A : Lautaro Martinez la risolve nel finale - i nerazzurri tornano al successo : L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e ...

VIDEO Parma-Inter 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Lautaro Martinez la risolve nel finale : L’Inter ha sconfitto il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, a risolvere la contesa è stato Lautaro Martinez che ha segnato il gol decisivo al 79′: verticalizzazione di Nainggolan e l’attaccante mette il pallone in rete con una giocata d’astuzia. Nel primo tempo Gervinho aveva colpito una traversa clamorosa, poi nella ripresa i nerazzurri hanno iniziato a spingere ed era stato annullato un gol ...

Anticipo serie A - Parma-Inter 0-1 : 22.23 L'Inter riparte dopo due sconfitte di fila. A Parma Lautaro decide l'1-0. Il primo squillo è degli emiliani, con Gervinho che sfonda in area e colpisce la traversa (21'). Risposta nerazzurra con l'assist di Joao Mario a Perisic, Sepe si oppone. Il Parma sparisce nella ripresa. Ancora Sepe protagonista a murare l'incursione di Joao Mario,poi gol annullato dal Var a D'Ambrosio (fallo di mano).La rete arriva al 79' con Lautaro (entrato da ...

Diretta/ Parma Inter - risultato live 0-0 - info streaming video DAZN : intervallo - bel primo tempo al Tardini! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Diretta/ Parma Inter - risultato live 0-0 - info streaming video DAZN : Kucka spaventa i nerazzurri! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Parma Inter in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Parma Inter Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: 21' Traversa del Parma con un tiro di un incontenibile Gervinho nell’area nerazzurra. 17' Tiro-cross di Asamoah che termina sul fondo. 5' Colpo di testa di Kucka: fuori di non molto. Fischio d’inizio Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. Panchina: ...