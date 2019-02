Parla di Maio e attacca di nuovo sia Macron e sia i lavoratori italiani

Di Maio : "O tagliamo gli stipendi dei Parlamentari o sarà un problema stare nella maggioranza" : Parlando a Montesilvano all'evento di chiusura della campagna per le Regionali di domenica, il vicepremier ha avvertito la Lega

Gilet gialli a Sanremo - Parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

Europee 2019 : come funziona il Parlamento - e perché Di Maio corteggia i gilet gialli - : Le regole di Bruxelles impongono alleanze per contare in Europa. Quanto vale nelle urne il movimento che spaventa Macron

Riforme - Di Maio festeggia : primo passo per tagliare Parlamentari : Roma, 7 feb., askanews, - 'Evviva! Approvato il Tagliapoltrone in Senato! Presto ci saranno 345 parlamentari in meno e un risparmio di mezzo miliardo di euro a legislatura. Dicevano: IMPOSSIBILE! E ...

Pensioni : il FMI Parla di rischio Quota 100 - ma per Di Maio il Fondo 'affama i popoli' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 febbraio 2019 vedono riaccendersi lo scontro tra gli Organismi internazionali ed il Governo in merito alla Quota 100 ed al reddito di cittadinanza. A preoccupare i tecnici del Fondo Monetario sono in particolare i costi legati alle nuove misure, nonché il relativo peso sulla tenuta dei conti pubblici. La replica dell'esecutivo non si è fatta però attendere, con i Ministri Di Maio e Tria che chiedono di ...

Diciotti - Di Maio : “Il M5s è da sempre contro l’immunità Parlamentare ma quello di Salvini è un caso specifico” : Ripete che il Movimento 5 stelle è “sempre stato contro l’utilizzo dell’immunità“, ma quello di Matteo Salvini “è un caso specifico“. Nel giorno in cui alla giunta per le Immunità del Senato è attesa la memoria difensiva del ministro dell’Interno, Luigi Di Maio interviene ancora una volta per sottolineare come il M5s non ha ancora deciso come votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere arrivata dal ...

Restitution day - Di Maio : “Tagliati due milioni ai Parlamentari M5s - li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile” : I due milioni di euro restituiti da tutti i parlamentari M5s andranno nelle casse della Protezione Civile di Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. L’annuncio è del vicepremier Luigi Di Maio in occasione del primo Restitution Day della legislatura. “Oggi manteniamo un’altra promessa con gli italiani. Se lo diciamo lo facciamo è lo slogan della nostra campagna” ha detto il capo politico del Movimento, secondo cui ...

Taglio Parlamentari - Maiorino (M5s) : “Sogno di tutti italiani”. Le opposizioni : “La democrazia non è un costo” : In Senato è in corso la discussione generale sulla proposta di riforma costituzionale targata M5s sul Taglio del numero dei parlamentari. Secondo Alessandra Maiorino (M5s) “è il sogno di tutti italiani, e finalmente con questo governo diventerà realtà”. Le opposizioni, con Pd, FI e LeU in testa, si dicono d’accordo con la riduzione di deputati e senatori ma contestano il contenuto della riforma, che per Andrea Causin “è ...

Di Maio : 'Tagli di 2 milioni a Parlamentari vanno a Protezione Civile- DIRETTA : "Vogliamo essere da esempio ai cittadini, rinunciando ai propri privilegi, agli sprechi della politica: non si possono chiedere sacrifici ai cittadini stando su poltrone dorate", sottolinea ...

Di Maio batte cassa per Italia a 5 stelle : l'ultimatum ai Parlamentari : Pagare tutto, pagare subito. Entro cinque giorni. All'inizio, erano un contributo volontario. Una cifra che ciascun parlamentare grillino, a suo piacimento, era richiesto di versare per aiutare nell'organizzazione di Italia 5 stelle, la kermesse di metà ottobre al Circo Massimo. Poi, quando l'evento

Santanchè : “Reddito cittadinanza? Supercazzola di Di Maio. Luxuria non mi ha capito in tv? Parlavo alle donne” : “Reddito di cittadinanza? Questa roba qui è la più grande Supercazzola che si possa dire e la si può dire a chi non lavora, non ha mai lavorato e non ha capito che il lavoro lo danno le imprese, non la politica. Quelle di Di Maio sono supercazzole“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, che critica duramente il ...

Crisi Carige - Di Maio alla Camera : "Ecco nomi di responsabili". Preziosi : "Parla di cose che non sa" : ... 250mln sarebbero stati concessi "con estrema leggerezza, come ha sottolineato anche Bankitalia" al Parco degli Erzelli, una cittadella tecnologica "fortemente voluta dalla politica ligure realizzata ...