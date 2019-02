Papa riceve l' Anm | Ci sono troppe leggi | ma anche dei vuoti legislativi come

Venezuela - ultime notizie : Guaidò a Sky TG24 : 'Sarò felice di ricevere Papa Francesco' - : Intervista al Presidente autoproclamato: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci possano collaborare per la fine dell'usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a ...

Lo scrittore polacco nonché papà di The Witcher riceverà ulteriori compensi da CD Projekt Red : Come ricorderete, girava voce che Andrzej Sapkowski, autore polacco dalla cui penna sono nate le saghe fantasy dello Strigo famoso ai più nel mondo videoludico, avesse chiesto a CD Projekt Red un ulteriore compenso. Secondo Sapkowski infatti l'accordo originario era sulla realizzazione dell'originale The Witcher, e non di un'intera saga videoludica con tanto di spin off e DLC.Ebbene stando a WCCFtech, sembra che lo scrittore e lo studio abbiano ...

«Così arrestai Michele Greco - il 'Papa' di Cosa nostra che riceveva a casa la "Palermo bene"» : Nel giorno in cui finiscono in manette Leandro, il nipote dello storico boss e altri sette rampolli della Cupola, ricostruiamo col capitano dei carabinieri Sergio Pascali le fasi che portarono alla cattura del capomafia nel 1986. «Era la mafia degli anni Settanta. E a casa di Michele Greco si decidevano pure le campagne elettorali...» Cos’è rimasto del primo maxiprocesso alla mafia " Palermo, il nipote del "Papa" manda baci: Greco jr in ...

Il Papa telefona e riceve in Vaticano la famiglia che ha perso due figli : Cosa pensereste se il telefono squillasse e dall’altro capo della cornetta sentiste “Buongiorno, sono Papa Francesco”? Pensereste a uno scherzo, oltretutto di pessimo gusto. Ed è stato proprio questo il primo pensiero di Cosimina Delle Grottaglie quando pochi giorni fa ha ricevuto quella chiamata a casa, a Mesagne, in provincia di Brindisi. Ma non era un burlone, era il pontefice in persona, a cui in effetti la donna aveva scritto qualche anno ...

Il regalo di Natale più commovente lo riceve questo papà dalle figlie : il peluche ha una voce inattesa - e lui reagisce così : “Nostro padre si rifiuta di comprare un nuovo telefono perché perderebbe un messaggio vocale di sua mamma, registrato nel cellulare vecchio. così io e mia sorella abbiamo deciso di metterlo in questo peluche“. Sono le parole di Melia, una ragazza del North Carolina, che ha condiviso su Twitter il regalo speciale fatto al padre. Video Twitter/@meliatinnin L'articolo Il regalo di Natale più commovente lo riceve questo papà dalle ...

Ospedale Fatebenefratelli riceve in dono incubatrice da Papa Francesco : Roma – Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma ha ricevuto in dono da Papa Francesco una nuova incubatrice di GE HealthCare per i bimbi della Terapia Intensiva Neonatale. Il macchinario era stato donato al Pontefice dalla nota azienda mondiale Bayer nell’udienza dello scorso 21 novembre e tramite l’elemosiniere di Sua Santita’, il cardinale e arcivescovo monsignor Konrad Krajewski, e’ stato scelto come ...

Il Papa riceve Conte. Il premier gli dona la Divina Commedia : Papa Francesco ha ricevuto stamattina al Palazzo Apostolico il premier Giuseppe Conte. Si è trattato di una "visita privata", di "cortesia". Conte era accompagnato dall'ambasciatore d'Italia presso la ...

Papa riceve alle 10 premier Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il Papa riceve Ted Neeley - protagonista di Jesus Christ Superstar : Questa mattina in Vaticano Papa Francesco ha ricevuto Ted Neeley, storico protagonista di ' Jesus Christ Superstar ' , il cast e la Compagnia del musical di Massimo Romeo Piparo nel corso dell'Udienza ...

Medio Oriente - il Papa riceve il presidente palestinese Abu Mazen : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa riceve questa mattina Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina. L'udienza era stata anticipata dal consigliere per gli affari ...