Pallanuoto | Serie A1 2019 | il Brescia stende la Sport Management | Bogliasco vuole la

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : cadono Catania e Padova - volano Roma e Rapallo : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile porta in dote un verdetto: il dualismo tra Padova e Catania non esiste più. Le etnee cadono in casa contro la Roma per 4-6, le patavine perdono 8-7 in casa del Rapallo: a conferma di quanto visto in Coppa Italia, ormai sono quattro le squadre sullo stesso livello in campionato. Il Rapallo si porta così a due punti dalla vetta e può scavalcare Catania in caso di successo nel recupero ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : la 12ma giornata riserva tanti scontri diretti. Ne sapremo di più su Final Six e salvezza diretta : In attesa del recupero tra Rapallo e Roma, la Serie A1 di Pallanuoto femminile si appresta a vivere la 12ma giornata, che sarà ricca di scontri diretti, sia in chiave salvezza, che in ottica Finale Six e vetta della classifica. Sabato 9 aprirà le danze alle ore 13.45 lo scontro diretto tra Verona e F&D H2O: in caso di vittoria delle padrone di casa, le ospiti avranno un piede nella Serie inferiore, dato il gran distacco da quella che sarà ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Florentia-Ortigia per la Final Six - Lazio e Quinto in agguato. Turno agevole per le tre big : La sedicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che andrà in scena domani, non dovrebbe riservare grandi sorprese, almeno nella parte alta della classifica: la Pro Recco attende la Roma e la Sport Management ospiterà il Catania, mentre il Brescia andrà a Savona. Le prime tre della classe non dovrebbero avere problemi a portare a casa il bottino pieno. Molto interessante in ottica play-off lo scontro diretto tra Florentia ed Ortigia, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : clamoroso a Verona - Padova cade 7-6. Pari tra Florentia e Milano : Accade l’imponderabile a Verona: le padrone di casa battono per 7-6 le campionesse d’Italia del Padova nel posticipo della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ed ora possono anche pensare alla salvezza senza passare dai playout, soprattutto in vista dei due scontri diretti delle prossime giornate contro le ultime due della classe. Padova invece resta a -5 dal Catania. Nell’altro incontro di giornata 8-8 tra ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Ortigia torna in zona playoff - Bogliasco crede ancora nei playout : La seconda giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto segna l’ingresso in zona playoff dell’Ortigia: i siracusani battono per 10-7 il Napoli e sorpassano il Quinto, battuto in casa per 8-11 e scavalcato anche dalla Lazio. A sorpresa il Bogliasco batte per 9-8 il Trieste e torna a credere nei playout, portandosi a soli tre punti dal Catania, battuto per 15-9 dalla Roma. Vincono, e non fa più notizia, le prime ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania-Torre del Grifo 21-3. Nel derby etneo sei reti per Bianconi e van der Sloot : Una pura formalità in vista del turno preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: questa è stata in estrema sintesi la sfida di campionato appena disputata contro il Torre del Grifo per il Catania. Nel derby etneo la squadra prima in classifica ha dominato la scena vincendo per 21-3. Sei reti a testa per Bianconi e van der Sloot, poker per Garibotti: le vicecampionesse d’Italia dopo aver già chiuso il match nei primi otto ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 14ma giornata di Serie A1 : Christian Napolitano in formato europeo per l’Ortigia : Sabato scorso è iniziato il girone di ritorno della Serie A1 di Pallanuoto, con un turno che ha visto continuare a vincere le tre grandi forze del massimo campionato italiano. Diversi azzurri si sono messi in mostra con prestazioni da almanacco o gol pesanti, andiamo a scoprire chi sono stati i cinque migliori. Gonzalo Echenique (Pro Recco): derby ligure col Bogliasco a senso unico e l’attaccante mancino classe 1990 cala la cinquina ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime Brescia e Pro Recco. Sorprese Trieste e Lazio - sofferenza Sport Management : La prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto riserva due Sorprese: la Lazio batte l’Ortigia per 9-8 al termine di una gara tiratissima, e il Trieste supera il Quinto per 10-9. Accarezza il colpaccio la Roma, che esce sconfitta 9-8 dalla trasferta a Busto Arsizio contro la Sport Management, terza forza del torneo. vincono facilmente le due di testa, con la Pro Recco che asfalta 16-3 il Bogliasco nel derby e il ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : chiuso il girone d’andata - Catania campione d’inverno : Turno interlocutorio come nelle attese nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: la vittoria per 8-19 in casa del Verona consegna, al termine del girone d’andata, il titolo platonico di campione d’inverno al Catania. Restano a -2 il Padova, vittorioso per 15-4 sul Bogliasco ed il Rapallo, che supera Milano per 16-7. Non perde colpi neppure Roma, che passa per 2-15 nel derby laziale contro l’F&D H2O, mentre la Florentia batte ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : inizia il girone di ritorno. Impegni agevoli per le prime tre della classe : Riprende la Serie A1 di Pallanuoto maschile, che dopo il giro di boa si rituffa nel girone di ritorno, che inizia sabato dando così il via alla seconda parte della stagione. Tuttavia, il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano si presenta, almeno sulla carta, interlocutorio per le posizioni di vertice. Il rischio è quello di avere una classifica completamente spaccata in due: a fare da spartiacque sarà la sfida tra Lazio ed ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della tredicesima giornata. Giacoppo e Cuccovillo trascinano Ortigia e Catania : Sicilia da copertina : Sabato si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: hanno vinto le prime tre della classe, ma una menzione la meritano maggiormente i trascinatori delle due formazioni Siciliane, con Ortigia e Catania che trovano tre punti che, per motivi molto diversi, sono di platino per entrambe. I migliori italiani della tredicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Nicola Cuccovillo (Catania): l’attaccante mancino classe ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Ortigia - tre punti di platino. Il Savona ringrazia Milakovic e pareggia a fil di sirena : Termina il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: scontate e larghe le vittorie delle prime tre della classe, che continuano in pratica a fare un campionato a parte. Il Brescia passa 7-17 in casa della Lazio, mentre la Pro Recco vince per 14-5 il derby con il Quinto, infine la Sport Management batte 11-7 la Florentia. Più interessanti altri confronti: il Posillipo passa per 3-6 in casa della Roma e si porta al quarto posto in ...

3T Frascati Sporting Village (Pallanuoto) - Spiezio : «Scendere in serie C? Non è stato un problema» : Roma – E’ stato il “supercolpo” di mercato del 3T Frascati Sporting Village. Valerio Spiezio, centroboa classe 1976 con una lunga carriera nelle massime categorie nazionali della pallanuoto (nel suo curriculum ci sono cinque anni in A1 con le calottine di Roma, Anzio, Bogliasco, Civitavecchia e Lazio e oltre venti in A2 costellati sempre da tantissimi gol), è andato a rinforzare il gruppo della serie C maschile che sarà guidato da coach ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime della classe. Tonfo Roma a Bogliasco - ok Florentia e Quinto : Turno interlocutorio per le prime della classe della Serie A1 di Pallanuoto: nella 12ma giornata del massimo campionato italiano successi per Brescia, Pro Recco e Sport Management. Vittorie larghe per Brescia (16-10 interno al Trieste) e Pro Recco (5-11 esterno all’Ortigia), mentre soffre la BPM, che passa per 12-13 in casa del Posillipo. Approfittano dello stop dei campani Florentia e Quinto, con i toscani che superano per 10-9 il Napoli, ...