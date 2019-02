Blastingnews

: Omicidio di Barge, la confessione dell’assassino: ha ammazzato per 3 euro e 20 centesimi - vincecamaggio : Omicidio di Barge, la confessione dell’assassino: ha ammazzato per 3 euro e 20 centesimi - Bobbio65M : RT @ilpopulista_it: NEL CUNEESE Ha confessato Daniele Ermanno Bianco, il muratore 40enne arrestato per l'omicidio di Anna Piccato, la pensi… - ilpopulista_it : NEL CUNEESE Ha confessato Daniele Ermanno Bianco, il muratore 40enne arrestato per l'omicidio di Anna Piccato, la p… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Uccidere per 3e 20. Quei soldi erano il resto dei cinqueche la 70enne Anna Piccato aveva speso per pagare la colazione consumata, come ogni mattina, nel solito bar di, tranquillo paesino – con poco più di settemila abitanti – della comunità montana Valli del Monviso nel Cuneese.Di certo la donna – con un passato da operaia della Indesit, sindacalista, attualmente pensionata e volontaria della Croce Rossa – non avrebbe mai immaginato che quei pochi spiccioli sarebbero diventati una condanna a morte. Infatti la mattina del 23 gennaio è stata ammazzata per strada con una serie impressionante di colpi, sferrati da un oggetto che ora sappiamo essere una chiave inglese: dopo giorni di silenzio, Daniele Ermanno Bianco ha confessato di essere l’autore dell’aggressione....