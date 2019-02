Oggi in campo Fiorentina e Napoli | ecco come seguire la gara in Tv

Svizzera-Italia - Fed Cup 2019 Oggi (9 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e le azzurre in campo : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II della manifestazione internazionale a squadre. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera ...

Scavone - come sta Oggi il calciatore del Lecce svenuto in campo : «Forse dimesso Oggi stesso» : Manuel Scavone, il calciatore del Lecce svenuto ieri in campo al primo minuto di Lecce-Ascoli, sta bene e potrebbe essere dimesso oggi stessod all'ospedale Vito Fazzi dove è stato...

Scavone svenuto in campo - come sta Oggi il calciatore 31enne : come riporta La gazzetta dello Sport, il medico sociale della squadra del Lecce è ottimista: 'Dopo avergli parlato ieri sera, stamattina l'ho sentito al telefono e abbiamo scherzato - racconta Palaia ...

Forza Italia - Cartotto : 'Vi racconto la discesa in campo di Berlusconi - Oggi mi vergogno' : In un'intervista al Fatto Quotidiano, Ezio Cartotto ha ripercorso gli eventi che portarono alla nascita di Forza Italia di cui fu tra i principali ideatori. Il 75enne ex politico, scrittore e giornalista racconta quegli anni burrascosi e si sofferma anche su alcuni 'legami' non sempre chiari del Cavaliere. Sulla situazione odierna, invece, si dice profondamente deluso, e considera Berlusconi "patetico e triste", principale colpevole delle ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : i risultati di Oggi (27 gennaio). In campo Perugia - Trento - Modena e Civitanova : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 19a giornata della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Turno particolarmente ricco di sfide interessanti, con ben cinque partite in campo che vedranno impegnate tutte le formazioni di vertice. Perugia, che si è ripresa la testa della classifica la scorsa settimana, affronta Vibo Valentia per mantenersi in prima posizione. Trento invece cercherà il riscatto dopo ...

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - l’ideatore dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché Oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo Oggi in campo e domani in Tribunale a Madrid : Juventus, Cristiano Ronaldo ha chiesto di poter entrare in Tribunale passando dal garage per evitare l’esposizione mediatica: richiesta respinta L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si presenterà domani presso la sezione numero 17 dell’Audiencia Provincial di Madrid. Secondo quanto riporta ‘El Mundo’, il 5 volte pallone d’oro accetterà la condanna a due anni di prigione e al pagamento di 18,8 ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo Oggi (19 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Arriva il primo weekend degli Australian Open, nel quale si completano i terzi turni per quanto riguarda gli uomini e le donne. In casa Italia soltanto un nome è rimasto in entrambi i casi: tra i maschi Fabio Fognini, tra le femmine Camila Giorgi. Il ligure, testa di serie numero 12, affronterà il numero 23 del seeding, e cioè lo spagnolo Pablo Carreno Busta, contro il quale ha perso tutti i 5 precedenti: il percorso all’interno dello Slam ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo Oggi (17 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno italiani a Melbourne: oggi, giovedì 17 gennaio, agli Australian Open sarà tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, sulla 1573 Arena, sia Fabio Fognini che Camila Giorgi, e, in doppio, Simone Bolelli ed Andreas Seppi. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player, diretta live testuale generale e del match di Fabio Fognini ...

Auastralian Open 2019 - gli italiani in campo Oggi (16 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Sarà una giornata molto importante per i colori azzurri, perchè sono tre gli italiani che scenderanno in campo nel tabellone maschile. Andreas Seppi è in ottima forma dopo la finale raggiunta a Sydney e la convincente vittoria in quattro set con l’americano Steve Johnson, testa di serie numero 31. L’altoatesino se la vedrà ora con il tennista di casa Jordan Thompson, numero 72 del mondo e che non ha mai superato il secondo turno agli ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo Oggi (15 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Quattro italiani scenderanno in campo nella seconda giornata degli Australian Open 2019, che hanno già visto tre nostri portacolori staccare il pass per il secondo. Sulla 1573 Arena (l’attuale nome del Court 2, per ragioni di sponsor) Fabio Fognini comincerà il suo torneo all’una, confrontandosi con Jaume Munar, spagnolo per cui Rafael Nadal ha spesso avuto un occhio di riguardo. Sul Court 10, invece, Luca Vanni è atteso dal ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo Oggi (14 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati oggi nella giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : in campo all'Olimpico per gli ottavi! - Oggi 12 gennaio - : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score degli ottavi, oggi 12 gennaio sia giocano le prime tre partite con Lazio, Milan e Juventus subito in campo.

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “Il FOggia ha un tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere