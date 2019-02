Oggi il popolo del lavoro manifesta in piazza San Giovanni a Roma

Governo - Oggi il popolo del lavoro scende in piazza a Roma : Roma, 9 feb., askanews, - oggi il popolo del lavoro scenderà in piazza a Roma. Cgil, Cisl e Uil contano di riempire piazza San Giovanni, storico teatro delle manifestazioni sindacali, a sostegno delle ...

"Dall'esilio soffro per il mio popolo. I giovani Oggi rivalutano lo Scià" : Ricordo che quando Gunnar Myrdal, Premio Nobel per l'Economia, venne in Iran, disse: "Lo Scià è un filosofo". Quando lo Scià giunse al potere, l'Iran era un Paese sottosviluppato. E quando il figlio, ...

Il caos in Sudamerica e l'errore del Papa di appOggiare i dittatori "del popolo" : La crisi del Venezuela spiega meglio di ogni altra cosa l'allontanarsi di Papa Francesco da quelle esigenze del popolo che pure sono al centro del suo Magistero e dei suoi interventi "politici", soprattutto verso i paesi dell'America Latina. Non c'è dubbio che il popolo sia una costante negli interventi del Papa: "Non è una categoria logica, è una categoria mistica", disse nella conferenza stampa di ritorno dal Messico il 17 febbraio 2016.Ma non ...

Dl Sicurezza - Rizzo (Pc) : “Protesta sindaci su porti? Fuffa di pseudosinistra”. E a ROggiani (Pd) : “Il popolo vi odia” : “Questa vicenda dei porti, dei sindaci e di Salvini è paradigmatica del perché la sinistra sia scomparsa o stia scomparendo in questo Paese. Questi sindaci, che ormai si muovono in campagna elettorale, intanto non hanno le prerogative, perché l’apertura dei porti è competenza del ministero delle Infrastrutture“. Esordisce così, a Coffee Break (La7), il duro intervento di Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, ...

Mance date a piOggia non c’entrano con il popolo : L’opinione è abbastanza diffusa. Il 2018 è stato (di nuovo) l’anno dei populisti. Partiti e leader populisti hanno avuto successo ovunque. In Europa, basti pensare alle elezioni...