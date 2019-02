Oggi i sindacati scendono in piazza a Roma | Il governo cambi la politica

Roma. Oggi manifestazione dei sindacati : ... per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano ...

Roma. Oggi manifestazione dei sindacati : 05.02 Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano in piazza contro quota 100mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ...

In India i sindacati hanno indetto un grande sciopero generale per Oggi e domani : Una decina di importanti organizzazioni sindacali Indiane hanno proclamato per oggi, martedì 8 gennaio, e domani, mercoledì 9 gennaio, due giorni di sciopero nazionale contro le politiche del lavoro del primo ministro Narendra Modi, contro la disoccupazione e l’aumento dei

