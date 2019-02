Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil | Cisl e Uil contro le politiche del governo su

Chievo-Roma 0-3. Oggi Fiorentina-Napoli e Parma-Inter : Se Di Francesco cercava risposte a tanti dubbi, la vittoria a Verona n el secondo anticipo della 23esima giornata, potrebbe avere persino dato qualche timida certezza: il 3 a 0 è carico di numeri ...

'Futuro al lavoro'. Cgil-Cisl e Uil Oggi in piazza a Roma contro la politica economica del governo : La manifestazione in piazza San Giovanni. Landini , neosegretario Cgil, : 'Quando, pur lavorando sei povero e le diseguaglianze aumentano, non è accettabile'

Oggi il popolo del lavoro manifesta in piazza San Giovanni a Roma : Roma, 9 feb., askanews, - Oggi il popolo del lavoro scenderà in piazza a Roma. Cgil, Cisl e Uil contano di riempire piazza San Giovanni, storico teatro delle manifestazioni sindacali, a sostegno delle ...

Governo - Oggi il popolo del lavoro scende in piazza a Roma : Roma, 9 feb., askanews, - oggi il popolo del lavoro scenderà in piazza a Roma. Cgil, Cisl e Uil contano di riempire piazza San Giovanni, storico teatro delle manifestazioni sindacali, a sostegno delle ...

Oggi i sindacati scendono in piazza a Roma : "Il governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

Roma. Oggi manifestazione dei sindacati : 05.02 Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano in piazza contro quota 100mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ...

Chievo-Roma Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo l’antipasto di ieri, la 23esima giornata di Serie A propone una sfida molto importante tra Chievo Verona e Roma, che allo Stadio Bentegodi potrebbe sancire la rinascita o il definitivo collasso dell’era Eusebio Di Francesco sulla panchina dei giallorossi. La sfida si giocherà quest’oggi (venerdì 8 febbraio 2019) alle ore 20.30, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del ...

It - Italia 1/ Streaming video del film tv tratto dal romanzo di Stephen King - 5 febbraio 2019 - Oggi - : It, la trama e il cast del film thriller in onda su Italia 1 oggi, martedì 5 febbraio 2019 con Tim Curry, Richard Thomas, Jonathan Brands e John Ritter.

Maltempo Emilia Romagna : “Domenica il fiume Panaro è salito di 4 metri - 30mm di piOggia” : Il fiume Panaro, nel modenese, nel fine settimana si era alzato più di quattro metri in 24 ore. A evidenziarlo è il Consorzio della bonifica Burana, che opera difendendo dagli allagamenti i territori di pianura in Emilia-Romagna, racchiusi tra gli argini dei fiumi Po, Secchia, Panaro e Samoggia. Sabato il livello del fiume era di 7,80 metri sul livello del mare, domenica ha raggiunto i 12,11 metri, per poi abbassarsi lunedì e arrivando agli ...

Il Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita presentato Oggi a Roma : Roma – Un Manifesto che definisce i Diritti e garantisce, oltre alle cure, il rispetto della dignità e il supporto religioso e spirituale per chi si trova nella fase finale della Vita in strutture sanitarie. È il Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita presentato oggi, martedì 5 febbraio, nel Salone del Commendatore del Complesso Monumentale del Santo Spirito a Roma. Un lavoro importante frutto di una particolare ...

Virginia Raggi ha confermato l’appOggio del Comune alla costruzione del nuovo stadio della Roma : Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato un report del Politecnico di Torino sulla fattibilità del nuovo stadio della Roma, di cui si parla ormai da cinque anni. Il parere del Politecnico – che è risultato positivo – era