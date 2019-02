Nuovo crollo per gli ascolti della serata dei duetti di Sanremo 2019 | il team Baglioni

optimaitalia

(Di sabato 9 febbraio 2019)Glideidisi fermano ben al di sotto del record fatto registrare per la prima di, con un 46,1% che fa dimenticare il boom di appena un anno fa nel quale si era ampiamente superato il tetto del 50% di share. Tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco dell'Ariston per ladedicata ai, nella quale i campioni in gara sono stati supportati dai colleghi che hanno scelto di prendere parte alla manifestazione per portare in gara una nuova resa dei brani in gara. Tutte le canzoni ne hanno tratto giovamento, a cominciare da quella di Motta che ha beneficiato dell'esperienza di Nada e che alla fineè stata giudicata come miglior duettoquartadel Festival. Le combinazioni si sono sprecate, con l'étoile internazionale Eleonora Abbagnato ma anche con tanti attori, come Neri Marcorè con Nek ...