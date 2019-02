No alla Brexit | meglio morire inglesi che venezuelani

Agroalimentare : allarme "hard brexit" per l'ortofrutta italiano : allarme "hard brexit" per gli operatori italiani dell'ortofrutta , impensieriti dai possibili effetti che potrebbe determinare il divorzio senza accordo tra l'Inghilterra e l'Unione europea . I timori ...

Nissan - piano B contro hard Brexit : stop alla produzione di l’X-Trail in Inghilterra : Nissan ha detto stop alla produzione di X-Trail nello stabilimento di Sunderland, in Gran Bretagna, anticipando che la prossima generazione dello sport utility uscirà dalla fabbrica giapponese di Kyushu. Una scelta, anticipata a Skynews, che è stata ponderata a seguito dell’ormai inevitabile e sempre più realistica uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo, senza quella “soft Brexit” che in tanti (soprattutto nel ...

La regina - piano di fuga dalla Brexit : «Se c'è caos - Reali via da Londra» : E' vero che, in fatto di missili, il mondo sembra giocare al revival della Cold War tra vecchie e nuove superpotenze. Ma non è Putin o il riarmo cinese a impensierire i custodi della monarchia ...

Brexit - Juncker alla May : “L’accordo non è negoziabile - resta l’unico possibile” : «L’accordo di recesso che abbiamo già negoziato con il Regno Unito resta l’unico possibile. Il dibattito di ieri sera non cambia le cose». La risposta europea alle richieste britanniche arriva dall’Aula del Parlamento europeo, riunito nella mini-sessione plenaria a Bruxelles. A chiudere la porta ai tentativi di Theresa May di riaprire i negoziati c...

BREXIT - MAY VUOLE NEGOZIARE UN NUOVO ACCORDO/ Stop dalla UE - 'Il patto non si tocca' : torna incubo del No Deal : BREXIT, May e Parlamento UK: 'riaprire le trattative con l'Ue', ma Bruxelles 'ACCORDO resta com'è'. BackStop e Irlanda, si fa più vicina la 'hard BREXIT'

L’ennesimo stallo sulla Brexit visto dalla stampa europea : La scadenza della Brexit non è stata rimandata ma May potrà rinegoziare a Bruxelles l’accordo di novembre, e in particolare il backstop irlandese. Leggi

Brexit - la Camera dei Comuni dice sì alla modifica dell'accordo con l'Ue : ... contraria a qualsiasi ipotesi di no deal: uno scenario che Corbyn e molti altri, imprese, sindacati e capo degli 007 Usa inclusi, paventano come "catastrofico" per l'economia britannica. Uno ...

Brexit - rivincita della May : sì alla modifica dell’accordo con la Ue - no al rinvio dell’uscita : Passa l’emendamento, appoggiato dalla premier, che le affida il mandato di rinegoziare con la Ue il «backstop» irlandese.Bocciata invece una proposta che chiedeva di rinviare di nove mesi l’uscita del Regno Unito. Ora la parola spetta a Bruxelles che non pare avere nessuna intenzione di rinegoziare. Il leader dell’opposizione Corbyn: rinvio della Brexit è inevitabile...