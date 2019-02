Nel Sanremo di Baglioni vincono tutti

Sanremo 2019 quarta serata : Nella notte di Sua Maestà Ligabue il terzetto sparisce tra i duetti : Mancano 8 minuti alle 21.00 e la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si apre con l2019;argento del vestito di Claudio Baglioni abbinato al bianco e nero dei ballerini in tenuta circense: “Il nostro mestiere è regalare incanto", dice il dirottatore artistico tra trampolieri e mimi. Una promessa subito seguita da una precisazione pronunciata con orgoglio: “Ci saranno 56 artisti sul palco, un ...

Il grido di libertà Nel duetto di Daniele Silvestri e Manuel AgNelli a Sanremo 2019 in Argentovivo (video) : Il duetto di Daniele Silvestri e Manuel Agnelli a Sanremo 2019 rende ancora più efficace la narrazione di Argentovivo, certamente classificata come una delle canzoni più interessanti di questa ultima edizione della manifestazione condotta da Claudio Baglioni. I due artisti, che sono anche amici, hanno così voluto condividere il palco per una versione fortissima di un brano che arriva dritta come un pugno allo stomaco e che racconta delle ...

Un amore poetico Nel duetto di Nek con Neri Marcorè a Sanremo in Mi farò trovare pronto ispirato a Borges (video) : Il duetto di Nek e Neri Marcorè a Sanremo porta la poesia sul palco del Teatro Ariston. L'artista di Sassuolo ha infatti scelto di farsi accompagnare da un attore, così da dare una nota più intima al brano per il quale si è notoriamente ispirato a Borges. La canzone in gara a Sanremo ha così assunto dei connotati molto diversi rispetto a quelli delle prime due esibizioni, nelle quali Nek aveva privilegiato un'interpretazione più energica e ...

Sanremo 2019 - il monologo di Claudio Bisio tra peli Nel bidet - wc rigato di escrementi e lavandino incrostato : mancavano una decina di minuti a mezzanotte quando Claudio Bisio , dopo l'esibizione di Moro e Ultimo, è salito sul palco per un monologo che a poco a poco , è durato cinque minuti buoni, è scaduto ...

Sanremo : OrNella Vanoni e il bacio con Patty Pravo che infrangerebbe il regolamento : Nella serata tra giovedì 7 e l'8 febbraio, è avvenuta l'attesa messa in onda della terza diretta consecutiva del Festival della Canzone Italiana, che ha visto la cantante Ornella Vanoni presentarsi sul palco del Teatro Ariston della riviere ligure, nelle vesti di valletta d'eccezione. Insieme a Virginia Raffaele, la Vanoni ha presentato al Festival il brano di Patty Pravo e Briga, gli artist con i quali la Vanoni si è intrattenuta nel backstage, ...

Ultimo a Sanremo 2019 (di nome ma non di fatto) : «I tuoi particolari» vola Nelle chart : Per qualcuno vale la regola del “nomen omen” dal latino, ma non per Ultimo, evidentemente. Un anno dopo la sua vittoria del Festival nella sezione Nuove Proposte (con il brano Il ballo delle incertezze), il cantautore romano è in gara a Sanremo 2019, questa volta come Big (anche se, di fatto, c2019;è un2019;unica categoria, quella dei Campioni). Stabile in fascia blu, cioè la zona delle classifica parziale che ...

Virginia Raffaele/ Il Festival del prossimo anno Nelle sue mani? Il parere della stampa - Sanremo 2019 - : Virginia Raffaele verso la conduzione totale del prossimo Festival di Sanremo? L'attrice ha tutte le carte in tavola per dirigerlo al completo.

Raf a Sanremo tra Festival e calcio : Nelle coppe tifo Juve : Raf è sportivo ed è tifoso. Ha giocato a calcio a cinque, anche alcune gare con la Roma Futsal in A2, ha giocato e giocherebbe ancora. 'Ma a un certo punto per età anagrafica ho fatto un passo ...

Sanremo 2019 - con Il Volo c’è il violinista Alessandro Quarta : in Italia poco conosciuto - Nel mondo lo chiamano “musical genius” : Ama farsi ritrarre in fotografia con il “suo” violino appoggiato al mento per sorreggerlo. Alessandro Quarta, classe 1976, salentino, è il classico illustre (da noi) poco conosciuto, che però in giro per il mondo viene chiamato “musical genius”. Vi ricordate quando Roberto Bolle danzò sulle note del brano Dorian Gray in tv su Rai1? Ecco al violino in penombra c’era Quarta. Il 1 maggio 2015 in Piazza San Giovanni ad aprire la serata chi c’era? ...

Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo Nel 2020? L’indiscrezione : Sanremo 2019, Virginia Raffaele confessa: “Ho reso felice mia madre quando le ho detto del Festival” Virginia Raffaele è stata una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2019. Quest’ultima, sfogliandosi (in parte) delle sue vesti comiche, è riuscita a dimostrare di essere anche una brava presentatrice e intrattenitrice, in grado di saper reggere il […] L'articolo Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo ...

Sanremo 2019 - con Enrico Nigiotti c’è Paolo Janacci - talentuoso figlio di Enzo. Del padre dice : “La sua grandezza sta Nel riassumere il senso della vita in un sorso di gazzosa” : El purtava i scarp de tennis anche lui. Paolo Jannacci, in Jannacci Enzo, è il classico “figlio di” talentuoso, versatile, musicista e cantante, pianista, bassista, fisarmonicista, che non potrà mai essere lontanamente un artista come il padre. Classe ’72, comincia a calcare i palcoscenici dei live di Enzo quando non ha nemmeno vent’anni. Highlights: Il Bonzo al piano con Enzo, Il primo furto non si scorda mai alla fisa e Enzo alla chitarra. ...

Sanremo 2019 - Arisa massacrata Nel programma dell’amica Balivo : “alla disperata ricerca di un’identità” : Arisa e Rosanna Cancellieri Dagli amici mi guardi Dio, che ai nemici ci penso io. Bisognerebbe ricordarlo ad Arisa, che ieri ha passato il classico “brutto quarto d’ora” in diretta su Rai 1, mentre era in collegamento con Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, da lei stessa definita in apertura “un’amica“. Vieni da Me: Arisa, in collegamento da Sanremo, sotto attacco La cantante era davanti al ...

Un programma tv per Claudio Baglioni in Rai e il terzo Festival di Sanremo Nel 2020? Il “dirottatore” è interessato : Si è fatto chiamare "dirottatore" artistico per questa edizione del Festival, ma sulla rotta del futuro sembra non avere idee chiare o perlomeno non vuole dirle: quando su La Stampa dell'8 febbraio è uscita l'indiscrezione di un programma tv per Claudio Baglioni in Rai dopo Sanremo, voce che si aggiunge a quella di un eventuale terza edizione della kermesse a sua guida, il cantautore ha risposto in conferenza stampa di essere potenzialmente ...

Sanremo - standing ovation per Cristicchi Nella 3^ serata : nella terza serata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri in prima serata su Rai 1, abbiamo ascoltato 12 delle 24 canzoni in gara, cosa avvenuta anche nella precedente serata del mercoledì. Al secondo ascolto alcuni brani hanno riscosso molti più consensi, come nel caso della canzone di Simone Cristicchi che ha emozionato il pubblico dell'Ariston, il quale lo ha omaggiato con una standing ovation....Continua a leggere