Nel giorno della manifestazione M5s dice che i sindacati sono contro i lavoratori

Sposo violenta una cameriera minorenne al ricevimento : arrestato Nel giorno delle nozze : Ci sono feste di nozze perfette e quelle che, purtroppo, non riescono benissimo. Quella di Matthew Aimers e della neomoglie è una di queste. Dopo aver dichiarato il suo amore eterno alla sposa, infatti, durante la cerimonia al ristorante, l’uomo si è lasciato andare un po’ troppo. Il giovane neoSposo si è fatto arrestare durante il ricevimento dopo aver, in rapida sequenza, abusato sessualmente di una cameriera minorenne, scatenato ...

Tumori - oltre 1000 casi al giorno : Lilt e Fnomceo alleate Nella prevenzione : Alleanza per la prevenzione anticancro fra Lilt, Lega italiana per la lotta contro i Tumori, e Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I presidenti di Lilt e Fnomceo, Francesco Schittulli e Filippo Anelli, hanno siglato a Roma in rappresentanza delle parti un protocollo d’intesa “a supporto e sensibilizzazione di tutti gli operatori della sanità per combattere uniti contro i Tumori, che ad oggi ...

Monster Energy Yamaha MotoGP's Maverick Viñales and Valentino Rossi enjoyed a positive second day of testing at the Sepang International Circuit. Despite the soaring hot track conditions, the team-mates put in numerous laps and took first and sixth place respectively in today's timesheets. Yesterday Viñales was one of just four riders to drop under the

Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito il proprio programma di sviluppo a Sepang nel secondo dei tre giorni di test ufficiali MotoGP. In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell'aria e 60 sull'asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno effettuato rispettivamente 60 e 65 giri, inclusi due "long-run" da 10

Focusing on quality rather than quantity, Marc Marquez quickly got back up to speed at the Sepang Test as he set the fastest time of the day. With a dry start to proceedings at the Sepang International Circuit, the Repsol Honda Team were eager to get underway and Marc Marquez soon entered the track. Over

Monster Energy Yamaha MotoGP Team's Maverick Viñales and Valentino Rossi have started their 2019 MotoGP pre-season testing programme at the Sepang International Circuit today. The new bike livery was a hot topic on the first of the three riding days in Malaysia, but for the team the focus lay solely on improving the bike's performance.

Droga - fucili e ladri comuni scovati dai Carabinieri Nel primo giorno del Festival : Droga, fucili e ladri comuni scovati dai Carabinieri nel primo giorno del Festival I controlli hanno interessato tutta la provincia da Ventimiglia a Diano Marina L'attenzione è, correttamente, rivolta ...

Sanremo 2019 - seconda conferenza stampa : omaggio a Fabrizio Frizzi Nel giorno del suo compleanno (VIDEO) : A Sanremo si aprono le danze in un giorno particolare per il piccolo schermo. Oggi, 5 febbraio 2019, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni, per questo nella seconda conferenza stampa sulle anticipazioni della prima serata del Festival della canzone italiana, il direttore dell'ufficio stampa Rai Claudia Mazzola ha aperto l'incontro omaggiando il conduttore scomparso il 26 marzo 2018, ricordandolo per "aver reso grande la Rai".Tutta la sala ...

Le notizie del giorno – Scomparso Emiliano Sala - trovato un corpo Nel relitto dell’aereo : Le notizie del giorno – Nuove notizie che riguardano l’attaccante Emiliano Sala, nella giornata di ieri è stato ritrovato l’aereo su cui viaggiava il calciatore, negli ultimi minuti è stato rinvenuto un corpo nel relitto dell’aereo, ritrovato sul fondo del canale della Manica, la comunicazione è stata riportata dagli investigatori britannici: “Tragicamente in un video ripreso dal Rov (sottomarino a comando remoto) e’ visibile un ...

Nel giorno del Reddito boom di visite al sito fake : di Antonio Atte Nel giorno della presentazione del portale web per richiedere il Reddito di cittadinanza è boom di visite per il sito fake. Oggi il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, insieme al ...

Rapper 21 Savage arrestato Nel giorno del Super Bowl per soggiorno illegale : È finito in manette ad Atlanta, dove era in programma la finale del Super Bowl, il Rapper britannico 21 Savage. Il motivo dell’arresto sarebbe il soggiorno illegale dell’artista nel Paese per più di un decennio. Il Rapper aveva partecipato negli ultimi giorni agli eventi che anticipavano la finale, esibendosi al SuperBowl Music Fest lo scorso giovedì. Chi è 21 Savage La sua musica è fortemente autobiografica, con particolare enfasi ...

Di Maio contestato a Pomigliano Nel giorno in cui parte il sito del reddito di cittadinanza : Nel giorno in cui parte il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio viene contestato nella sua Pomigliano d’Arco. Operai, studenti e disoccupati hanno inscenato una protesta fuori all’ingresso del Liceo classico scientifico “Vittorio Imbriani” prima dell’arrivo del ministro del Lavoro in occasione del convegno “Merito e innivazione”. I manifestanti, ...

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil Nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...