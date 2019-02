NBA – Wizards | John Wall svela | “infortunio? Ho giocato troppo sopra il dolore | Dio vuole

Mercato NBA – Scambio tra Wizards e Bulls : Otto Porter a Chicago - Jabari Parker e Bobby Portis a Washington : Scambio nella notte fra Washington Wizards e Chicago Bulls: Otto Porter Jr. si trasferisce a Chicago in cambio di Jabari Parker, Bobby Portis e una scelta al Draft 2023 Il countdown per la trade deadline procede spedito e le franchigie NBA sono alla ricerca delle ultime trade che possano cambiare il volto dei propri roster fino a fine stagione. Nella notte italiana, Washington Wizards e Chicago Bulls hanno portato a termine una particolare ...

NBA - altri problemi per John Wall : stop di 12 mesi per la stella dei Wizards : TORINO - John Wall dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico. Si allungano i tempi di recupero per il playmaker dei Washington Wizards . I problemi al piede sinistro conitnuano: dopo essere ...

NBA – Pessime notizie per gli Wizards : infezione e rottura del tendine d’Achille per John Wall - fuori 12 mesi : Piove sul bagnato in casa Washington Wizards: infezione post operatoria e rottura completa del tendine d’Achille, John Wall starà fuori 12 mesi Pessime notizie in arrivo per gli Washington Wizards. Secondo quanto riportato dall’insider NBA Shams Charania, John Wall avrebbe riscontrato delle problematiche post intervento al tallone operato lo scorso gennaio. Nella fattispecie, il giocatore avrebbe subito un’infezione. ...

Risultati NBA – James Harden ne fa 44 - asfaltati i Suns : ko casalingo per Pelicans - Nets e Wizards : James Harden show, i Rockets asfaltano i Suns: bene anche Kings, Pistons e Hawks Nella notte sei sono stati i match andati in scena sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Mentre il mercato impazza, a mettere in mostra tra tutti le sue qualità da trascinatore della propria squadra è senza dubbio James Harden. Il campione di Houston mette a segno, nella sfida vinta contro i Suns, ben 44 punti, oscurando le prestazioni ...

Mercato NBA – Situazione Wizards : Beal incedibile - si ascoltano offerte per Otto Porter Jr. : Dopo l’infortunio di Wall, gli Wizards hanno blindato Bradley Beal, ma ascoltano possibili offerte per Otto Porter Jr. Nelle fasi iniziali della stagione, gli Washington Wizards avevano deciso di ascoltare offerte per tutti i giocatori presenti nel roster, big compresi. L’infortunio di John Wall e un miglioramento dei risultati della squadra, hanno convinto la società a rivedere le proprie posizioni. Bradley Beal non si tocca più, è ...

Mercato NBA – Miami Heat interessati a Bradley Beal : ma quante difficoltà per arrivare alla guardia degli Wizards” : I Miami Heat sarebbero interessati a Bradley Beal dei Washington Wizards, ma per arrivare alla guardia capitolina ci sono diversi ostacoli degni di nota I Miami Heat stanno sondando il Mercato alla ricerca di una possibile aggiunta di livello al proprio roster. La franchigia della Florida galleggia con un perfetto record di 22-22 al settimo posto della Eastern Conference, con due vittorie in più dei Pistons (9°) e una partita da giocare. ...

NBA - notte da brividi. I Lakers passano a OKC - Wizards e Raptors sulla sirena : LONDRA - L' NBA va in trasferta per la nona partita della storia della regular season lontano dal suolo statunitense: Washington Wizards e New York Knicks si sfidano alla O2 Arena di Londra . I ...

NBA - Washington-New York 101-100 : Londra è dei Wizards. Nel 2020 trasloco a Parigi? : Per rivedere una festa del basket più bello del mondo alla corte di Sua Maestà però forse bisognerà aspettare più di un anno, perché l'Nba nel 2020 sta seriamente pensando di traslocare a Parigi il ...

NBA : Kristi Toliver - l'assistente donna pagata come una stagista dagli Wizards : ... sempre in giro per il mondo a giocare a basket. Al tempo stesso c'era una questione economica di cui tenere conto, ma per me resta un'opportunità stimolante dalla quale voglio apprendere molto, ...

NBA – Infortunio John Wall : stagione finita - il playmaker degli Wizards dovrà operarsi al tallone : Brutte notizie in casa Washington Wizards: John Wall si dovrà sottoporre ad un’operazione al tallone che lo fermerà per il resto della stagione Adesso sembra ormai ufficiale: gli Washington Wizards quest’anno non giocheranno i Playoff. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato, nel quale sono arrivate solo 14 vittorie a fronte di 23 sconfitte che valgono l’11° posto ad Est, la franchigia capitolina ha perso anche il suo ...

NBA - Washington Wizards - John Wall costretto a operarsi : per lui stagione finita : La stagione di Washington è arrivata all'ennesimo punto di svolta di una regular season che sembra volgere sempre più al peggio. Una lenta e inesorabile regressione negli ultimi due anni per una ...

NBA - Washington Wizards nei guai : John Wall potrebbe aver finito la stagione : John Wall, play degli Washington Wizards, potrebbe essere costretto ad operarsi al tallone: stagione compromessa NBA, Washington Wizards nei guai. Il playmaker della squadra John Wall sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico sul suo tallone sinistro infortunato, intervento che gli costerebbe uno stop da sei a otto mesi. Tale assenza del giocatore franchigia condizionerebbe inevitabilmente la stagione di ...

NBA – John Wall - l’infortunio al tallone non passa : il playmaker dei Wizards fa ricorso al consulto di uno specialista : John Wall ancora alle prese con un infortunio al tallone che non intende passare: il playmaker degli Wizards si sottoporrà al controllo dello specialista Richard Anderson Piove sul bagnato in casa Wizards. La stagione dei capitolini non sta andando secondo i piani con un pessimo record stagionale di 13 vittorie e 23 sconfitte che mantiene Washington ben lontana dalla zona Playoff. A complicare la situazione ci si è messo anche ...

NBA - Wizards-Suns - partita folle e da record! Vince Washington dopo 3 OT : Washington Wizards-Phoenix Suns 149-146 3OT In un'ipotetica scala d'interesse che va da zero a dieci, in una notte NBA che offriva stimoli in ognuna delle sue gare, il testa a testa tra Washington e ...