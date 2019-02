Napoli | addio pure ai sogni Al Franchi solo pareggio | la Fiorentina non cede

Hamsik - la cena di addio a Napoli : «Torno presto per la festa coi tifosi» : La cena a sorpresa, organizzata in fretta e furia da Callejon e gli altri della squadra. In un locale di Coroglio, dove altre volte il gruppo azzurro si ritrova. E ci sono anche gli uomini dello...

Hamsik pronto a volare in Cina : cena a sorpresa con i compagni per dire addio al Napoli : Festa a sorpresa per Hamsik: Callejon organizza una cena d’addio per il centrocampista slovacco in vista della sua partenza per la Cina E’ ormai fatta tra il Napoli e il Dalian Yifang per la cessione di Marek Hamsik: il centrocampista slovacco è pronto per volare in Cina, dove inizierà una nuovissima avventura. Il calciatore del Napoli avrebbe già firmato il suo nuovo contratto, triennale da 9 milioni di euro a stagione più ...

Hamsik e Napoli : un addio perfetto che apre le porte del futuro : Spiazzata la Napoli che non esiste L’addio di Marek Hamsik al Napoli sta monopolizzando il dibattito calcistico cittadino. Il cuore di Napoli, il presunto cor’e Napule (presunto, “Napoli non esiste” ha magistralmente scritto Raniero Virgilio) è rimasto spiazzato. In meno di ventimila allo stadio per una squadra seconda in classifica – eh mai i tifosi sono abituai a ben altro: mah -, roba da pubblico di quarta serie, si sono ...

Napoli - l'addio di un gigante : Hamsik nell'Olimpo azzurro al fianco di Maradona : Quando arrivò nell'estate del 2007, non ancora ventenne, a Napoli, la prima cosa che chiese al dirigente che andò ad accoglierlo all'aeroporto di Capodichino fu: "Voglio vedere i campi dove ci ...

Addio Napoli - il congedo di Hamsik e quel segreto tenuto fino alla fine : Esce dal campo a passi lenti. Lui e i tifosi, nessun altro. La folla manda i baci, lui risponde con altri baci. Non parla, ma parlano i gesti. Si batte sul petto, indica il pubblico: il mio cuore...

