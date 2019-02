Motta fischiato a Sanremo 2019 | la sua reazione a Italia Si

lanostratv

(Di sabato 9 febbraio 2019)Si:reagisce ai fischi di ieri sera al Festival diLa quarta serata diè stata dedicata ai duetti. Difatti i cantanti in gara si sono cimentati a cantare le loro canzoni con altri artisti. E il miglior duetto, secondo la giuria di qualità, è stato quello die Nada. Peccato che il pubblico in Teatro, nel momento della premiazione, non ha affatto gradito, fischiando i due cantanti. Unaritenuta eccessiva dalla maggior parte del pubblico a casa, e non solo. Ma come l’avrà presa? Molto bene. Difatti il ragazzo, oggi ospite aSi, alla domanda posta dall’inviata se ci sia rimasto male per la contestazione di ieri sera, ha risposto:“Non mi sono accorto di niente…Ma è giusto così perchè è arrivato il messaggio della canzone…”InsommaSi ha confessasto di essere comunque felice ...