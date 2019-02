MotoGp – Bagno di folla per Marquez a Bandung | Marc come una rock star in Indonesia

sportfair

(Di domenica 10 febbraio 2019)acclamato in: lo spagnolo scortato aall’evento Honda per salvaguardare la sua spalla Agenda piena di impegni per: dopo la tre giorni di test a Sepang, il campione del mondo diè volato inper un evento con la Honda. Il pilota spangolo è stato letteralmente osannato aè stato protagonista prima di un corteo di moto e, successivamente, è salito sul palco di un centro commerciale, dove è stato acclamatouna vera: urla e cori da stadio per il campione del mondo in carica, scortato dalle guardie per tenere lontano i fan invadenti e proteggere la spalla di>>> PER IL VIDEO >>>osannato a: urla, applausi e cori da stadio perin<<< L'articolodiperuna ...