Mosca | sanzioni americane sono uno strumento di concorrenza sleale

Balzo alla Borsa di Mosca per Rusal dopo stop a sanzioni Usa : Mosca , 28 gen., askanews, - Balzo alla Borsa di Mosca per le società legate al miliardario russo Oleg Deripaska. Un salto del 10% in apertura delle negoziazioni, una dinamica positiva sullo sfondo ...

Ucraina - Ue temporeggia su nuove sanzioni contro Mosca : Roma, 10 dic., askanews, - L'Unione Europea continua a prendere tempo per quanto riguarda le nuove sanzioni contro Mosca per consentire una soluzione politica della crisi russo- Ucraina . 'Aspettiamo che la Russia liberi i marinai ucraini, restituisca le navi sequestrate e garantisca un passaggio senza ostacoli nel Mar d'Azov' ha detto oggi il capo ...

Osce - Usa : "Sanzioni a Mosca per Ucraina" : 16.12 "La Russia ha gettato l'Europa nella più grave crisi umanitaria di questa generazione."Così il rappresentante Usa all'Osce, Mitchell."Finché la Russia non rispetterà gli accordi Minsk e non restituirà la Crimea all'Ucraina, gli Usa imporanno sanzioni",aggiunge. Mitchell esorta la Russa a "liberare i marinai ucraini arrestati",mentre il ministro degli esteri ucraino,Klimkin, accusa Mosca di aver trasformato la Crimea in una base ...