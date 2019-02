Morto Emiliano Sala | le nuove teorie sull’incidente aereo

calcioweb.eu

: Morto #EmilianoSala, le nuove teorie sull'incidente aereo - CalcioWeb : Morto #EmilianoSala, le nuove teorie sull'incidente aereo - dorumb : RT @leggoit: #emiliano sala, l'ultimo messaggio della sorella per il calciatore morto: «La tua anima nella mia brillerà per s... https://t.… - magicaGrmente22 : RT @leggoit: #emiliano sala, l'ultimo messaggio della sorella per il calciatore morto: «La tua anima nella mia brillerà per s... https://t.… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) E' ancora sotto shock il mondo del calcio per la morte dell'attaccante, il corpo del calciatore è stato ritrovato all'interno dell'inabissato nel Canale della Manica. Nel frattempo si sta provando a fare chiarezza sulle dinamiche dell'incidente. Secondo come riporta anche MeteoWeb David Learnmount, ex istruttore della Royal Air Force (RAF), l'aeronautica militare del Regno Unito, ha suggerito che il signor Ibbotson aveva un certo controllo dell'quando è precipitato. A The Times ha dichiarato: "Nessuno esegue una picchiata in mare sapendo che sta facendo scendere l'in mare. Sollevi il muso dell'. Non è entrato in mare ad alta velocità con il muso verso il basso", ha dichiarato.