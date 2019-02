Morto a New York Pippo Giuffrè | il ricordo di Franco Antoci

Fake news su Gabriel Garko : "È Morto in un incidente d’auto". Ma l'attore replica : È trapelata una notizia nella notte tra il 30 e 31 gennaio scorso. Secondo quanto riportato da un sito web, Gabriel Garko sarebbe stato coinvolto in un incidente d"auto e avrebbe perso la vita. Ma la notizia è falsa, si tratta di una vera e propria Fake news.È stato l"attore a mascherare la notizia che, immediatamente, ha fatto il giro dei social. E proprio sui social Gabriel Garko tranquillizza i fan. "Non è vero che sono stato coinvolto in un ...

Morto Dick Miller - celebre per i suoi ruoli in 'Gremlins' - 'Terminator' e 'New York - New York' : È Morto a 90 anni l'attore americano Dick Miller, noto soprattutto per il suo ruolo di Murray Futterman nel film horror del 1984 ' Gremlins ' . Con una carriera lunga oltre 60 anni, Miller ha fatto ...

Morto Leonardo Cenci : malato di cancro - a novembre corse la maratona di New York : Leonardo Cenci, di Perugia, è deceduto a soli 46 anni, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro che lo aveva colpito 6 anni fa. L'atleta era stato anche nominato nel febbraio 2017 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Leonardo Cenci e la sua storia Leonardo Cenci è stato l'unico maratoneta italiano a correre ben due maratone di New York, nonostante la malattia. Quella di ...

Morto Leonardo Cenci - simbolo della lotta al tumore : aveva fatto due volte la maratona di New York. «Adesso corri in cielo» : Era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come 'esempio civile' per il suo impegno nello sport. Il fondatore di Avanti tutta ha tra l'altro corso per due volte la maratona ...

L'uomo più vecchio del mondo - classe 1905 - è Morto a 113 anni - tra dolci e sumo - NewNotizie : Era ufficialmente L'uomo più vecchio del mondo attualmente in vita. E si è spento tranquillamente in Giappone, a casa sua, circondato dall'affetto della sua famiglia e dei suoi cari.

'Salvini Morto sul colpo' - e il ministro ironizza sulla fake news : 'Mi allungano la vita' : A commentare la vicenda anche alcuni esponenti della politica italiana, come Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia: "Condivido la lettura ...

