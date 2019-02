Mondiali sci alpino Are 2019 | la discesa libera maschile in diretta LIVE alle 12 30

Sci - Mondiali : caduta troppa neve - discesa accorciata. Il via alle 12 - 30 : Dominik Paris andrà alla caccia del secondo oro ai Mondiali di Are in una mini-discesa. Dopo la nevicata della notte, la giuria ha infatti preso atto che non c'è il tempo per testare la parte alta del ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : oggi la discesa maschile! Orario d’inizio - tv e pettorali di partenza. Su che canale vederla : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA discesa MASCHILE AI Mondiali DI SCI alpino DALLE 12.30 Ci siamo: oggi, sabato 9 febbraio, si assegnerà il quarto titolo iridato dello sci alpino. Ad Are, in Svezia, sarà la volta della discesa libera maschile. Si partirà alle ore 12.30 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 61 atleti da 26 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Dominik Paris con il 13, Christof Innerhofer con il 19, Matteo ...

Sci - Mondiali di Are : in pista la discesa maschile - 4 azzurri al via : Sci, Mondiali di Are: grandi aspettative per i nostri sciatori azzurri per la discesa maschile in programma quest’oggi Torna in pista l’Italjet ai Mondiali di Are. Sabato 9 febbraio alle 12.30 è in programma la discesa maschile con quattro azzurri al via: reduce dal trionfo in superG che l’ha visto laurearsi per la prima volta campione del mondo, Dominik Paris sarà il primo dei nostri al cancelletto con il numero 12, ...

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : Dominik Paris contro tutti - Innerhofer sogna il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : il borsino dei favoriti della discesa maschile. Paris e Innerhofer per una medaglia : Quarta giornata di medaglie ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. Oggi si assegna il titolo della discesa maschile e c’è grande attesa in Italia per una gara che può regalare alla squadra azzurra un altro podio in questa rassegna iridata svedese. Dominik Paris è il grande favorito. L’azzurro si è già messo al collo la medaglia d’oro in supergigante e punta a bissare il titolo anche domani, per ...

I Mondiali di sci - la caduta di Lindsey e il lago ghiacciato alle nostre spalle : ... alla fine soltanto una botta forte e molti lividi " e si capisce quanto la testa nello sport sia fondamentale. Sapere che quella che stai facendo è l'ultima discesa della tua vita per vincere una ...

Mondiali sci 2019 - oggi discesa maschile. Orari tv - startlist e italiani : Are, 9 febbraio 2019 " discesa libera quasi sicuramente anomala quella dei Mondiali di sci alpino 2019. Il maltempo non dà tregua ad Are e dovrebbe portare oggi gli organizzatori ad abbassare la ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Programma e pettorali di partenza : Oggi si assegnerà il quarto titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della Discesa libera maschile. Si partirà alle ore 12.30. Saranno quattro gli azzurri al via: Dominik Paris con il 13, Christof Innerhofer con il 19, Matteo Marsaglia con il 23 e Mattia Casse con il 28. Penalizzato l’austriaco Hannes Reichelt che, pur con il pettorale numero 1, partirà per 45°. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, ...

