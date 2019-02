Mondiali sci 2019 – Il Presidente Fisi sulla gara di discesa maschile di Are | “condizioni

Sci - Mondiali 2019 : vince Jansrud davanti a Svindal - solo sesto Paris. Polemiche per il meteo impietoso : Svindal si congeda con questo palmares: ai Giochi, 2 ori, 1 argento e 1 bronzo; ai Mondiali, 5 titoli oltre a due medaglie d'argento e a due di bronzo; nella Coppa del Mondo, 80 podi con 36 primi ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata la prova della discesa valida per la combinata - il maltempo domina ad Are : Il maltempo continua a imperversare ad Are dove si stanno disputando i Mondiali 2019 di sci alpino, in terra svedese neve e nebbia hanno reso molto complicata la discesa libera maschile di oggi e proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare la prova cronometrata della discesa in vista della combinata maschile che era originariamente in programma domani alle ore 10.30. Al momento resta confermata la discesa libera ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Discesa da fare bene fin dall’inizio - conosco i punti chiave : in pista con l’istinto da gara” : Sofia Goggia è pronta per andare a caccia di una nuova medaglia ai Mondiali 2019 di sci alpino, la bergamasca ha conquistato l’argento nel superG che ha aperto la rassegna iridata e domani cercherà di salire nuovamente sul podio. Ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissima discesa libera e la Campionessa Olimpica di specialità non vuole deludere, il suo sogno è quello di completare lo Slam nella prova veloce visto che lo scorso anno ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Mondiali 2019 : Jansrud-Svindal - magica doppietta Norvegia. Paris - niente doppietta : Kjetil Jansrud ha vinto la Discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino davanti ad Aksel Lund Svindal, fantastica doppietta norvegese ad Are (Svezia) e podio completato dall’austriaco Vincent Kriechmayr. L’Italia oggi non fa festa, Dominik Paris il migliore al sesto posto. Di seguito le Pagelle degli uomini di punta e degli azzurri nella Discesa libera dei Mondiali. KJETIL JANSRUD: 10. Il norvegese conquista il suo primo titolo ...

Discesa femminile - Mondiali sci 2019 (10 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tutto è pronto per la Discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il vero e proprio piatto di forte di questa domenica iridata. Sulla pista Olympia, alle ore 12.30, le regine della scorrevolezza si sfideranno per andare a caccia della medaglia d’oro per succedere alla slovena Ilka Stuhec che trionfò a Sankt Moritz davanti all’austriaca Stephanie Venier e alla leggendaria Lindsey Vonn. Quarta, per appena 7 ...

VIDEO Discesa Mondiali sci alpino Are 2019 : riviviamo la volata verso l’oro di Kjetil Jansrud! : Si chiude con una strepitosa doppietta norvegese la Discesa libera dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Kjetil Jansrud sfrutta il pettorale di partenza basso e aspetta che gli avversari se la debbano vedere con una fitta nevicata. Il campione norvegese beffa per appena due centesimi il suo illustre connazionale Aksel Lund Svindal, che chiude la carriera proprio oggi con una medaglia d’argento che va a sottolineare una carriera ...

Mondiali sci 2019 – Paris durissimo : “impossibile sciare in queste condizioni - gara triste ma decidono loro…” : Avverse condizioni meteo e un rinvio che avrebbe sicuramente favorito lo spettacolo, ma che non è arrivato. Dominik Paris non le manda a dire nel post gara ad Are La gara di discesa dei Mondiali di Are non è andata secondo i piani. Avverse condizioni meteo, un rinvio tanto atteso ma che non è arrivato e le pessime condizioni della pista hanno influito sulle prestazioni di diversi atleti. Fra essi, purtroppo, anche gli azzurri: Dominik ...

Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la discesa libera ai Mondiali di sci in Svezia : Lo sciatore norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la prova di discesa libera ai Mondiali di Åre. Jansrud ha concluso la discesa davanti al connazionale Aksel Lund Svindal, medaglia d’argento all’ultima gara della carriera, e all’austriaco Vincent Kriechmayr, medaglia di bronzo. Il migliore fra gli italiani è