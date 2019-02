Mondiali | oro a Jansrud nella discesa delle polemiche Azzurri male | ' Gara falsata'

VIDEO Discesa Mondiali sci alpino Are 2019 : riviviamo la volata verso l’oro di Kjetil Jansrud! : Si chiude con una strepitosa doppietta norvegese la Discesa libera dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Kjetil Jansrud sfrutta il pettorale di partenza basso e aspetta che gli avversari se la debbano vedere con una fitta nevicata. Il campione norvegese beffa per appena due centesimi il suo illustre connazionale Aksel Lund Svindal, che chiude la carriera proprio oggi con una medaglia d’argento che va a sottolineare una carriera ...

Mondiali Sci 2019 – Paris durissimo : “impossibile sciare in queste condizioni - gara triste ma decidono loro…” : Avverse condizioni meteo e un rinvio che avrebbe sicuramente favorito lo spettacolo, ma che non è arrivato. Dominik Paris non le manda a dire nel post gara ad Are La gara di discesa dei Mondiali di Are non è andata secondo i piani. Avverse condizioni meteo, un rinvio tanto atteso ma che non è arrivato e le pessime condizioni della pista hanno influito sulle prestazioni di diversi atleti. Fra essi, purtroppo, anche gli azzurri: Dominik ...

Discesa libera - Jansrud oro ai Mondiali di sci. Paris delude : Il connazionale, cinque volte campione del mondo, chiude la sua carriera con una splendida e meritata medaglia sotto gli occhi estasiati del pubblico che gli ha tributato un caloroso applauso. Terzo ...

Mondiali Sci 2019 - Jansrud conquista l'oro in discesa : Paris solo 6° ad Are : Dominik Paris, neo campione del mondo in superG, finisce fuori dal podio in discesa ad Are, dopo una gara disputata in condizioni proibitive: non deve aspettare per saperlo, perché quando arriva al ...

Discesa libera maschile ai Mondiali di sci 2019 : Paris a caccia dell'oro : Il via alle 13.30. Ma dallo start del SuperG. Il Mondiale di Aare in Svezia deve fare i conti ancora una volta i conti con il maltempo. Che non impedirà la disputa della Discesa libera maschile, ma ...

Sci - Mondiali di Are : combinata - Holdener oro : Brignone chiude 6ª : La svizzera Wendy Holdener, 2'02'13, - campionessa in carica di 25 anni e una vittoria in Coppa del mondo - conquista l'oro nella combinata femminile ai Mondiali di Are in Svezia. Dopo il 4° posto in discesa, la Svizzera è riuscita a risalire fino a precedere di 3/100 la slovacca Petra Vlhova, 2'02'...

Mondiali Sci 2019 – Ghedina incorona Goggia e Paris : “Dominik può fare il bis in discesa - da Sofia mi aspetto grandi cose” : Kristian Ghedina commenta le prestazioni dei due azzurri medagliati ai Mondiali di sci di Are 2019 e li incoraggia ad ottenere ancora buoni risultati nelle prossime gare “Sono contento per la sua medaglia d’oro. C’era da aspettarselo perché è arrivato ad Are al top della forma e in questo momento è il più forte, poteva perdere solo in condizioni di neve morbida. Ora può fare il bis in discesa dove mi aspetto competitivo ...