Mondiali | la discesa parla norvergese Vince Jansrud | Paris è solo 6°

Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la discesa libera ai Mondiali di sci in Svezia : Lo sciatore norvegese Kjetil Jansrud ha vinto la prova di discesa libera ai Mondiali di Åre. Jansrud ha concluso la discesa davanti al connazionale Aksel Lund Svindal, medaglia d’argento all’ultima gara della carriera, e all’austriaco Vincent Kriechmayr, medaglia di bronzo. Il migliore fra gli italiani è

Mondiali Sci 2019 – Jansrud conquista l’oro in discesa : Paris solo 6° ad Are : Jansrud vince l’oro in discesa ai Mondiali di Are: Paris fuori dal podio, Innerhofer davanti a Marsaglia e Casse Torna in pista l’Italjet ai Mondiali di Are. La discesa maschile con quattro azzurri al via era in programma alle 12.30, poi è slittata alle 13.30 causa nebbia. Reduce dal trionfo in superG che l’ha visto laurearsi per la prima volta campione del mondo, Dominik Paris sarà il primo dei nostri al cancelletto ...

Mondiali Sci 2019 Are – Sofia Goggia analizza la discesa di domenica : “mi guiderà l’istinto - serve fare bene dall’inizio alla fine” : Sofia Goggia si mostra carica in vista della discesa di domenica ai Mondiali di Are: la sciatrice azzurra vuole disputare una gara di alto livello Sofia Goggia ci prova ancora. È la campionessa olimpica in carica di discesa, è reduce dall’argento mondiale in superG e nella rassegna iridata, dove martedì ha conquistato la sua seconda medaglia in carriera, le manca un solo metallo, l’oro. domenica 10 febbraio alle ore 12.30 ...

Discesa libera maschile ai Mondiali di sci 2019 : vince Jansrud davanti a Svindal - solo sesto Paris : Partita la Discesa libera maschile del Mondiale di Aare in Svezia. Miglior tempo finora del norvegese Jansrud davanti al connazionale Svindal all'ultima gara della carriera. Terzo tempo per l'...

Mondiali di Are - discesa : delusione Italia - Paris e Innerhofer fuori dal podio : 14.05 - Matteo Marsaglia chiude col tempo di 1'21'15, alle spalle di Paris e Innehofer. 14.00 - classifica parziale - Questa la classifica momentanea: al comando c'è Jansrud, alle sue spalle Svindal e ...

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : niente podio per Paris - Norvegia vicina alla doppietta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

Discesa libera maschile ai Mondiali di sci 2019 : Paris a caccia dell'oro : Il via alle 13.30. Ma dallo start del SuperG. Il Mondiale di Aare in Svezia deve fare i conti ancora una volta i conti con il maltempo. Che non impedirà la disputa della Discesa libera maschile, ma ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : partenza ritardata! Il nuovo orario e programma : Il meteo ad Are (Svezia) continua a fare le bizze come si suol dire. Alle 12.30, infatti, era in programma l’avvio della Discesa libera maschile, valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Dopo la notizia, nota già da qualche ora, di una competizione su una pista accorciata per le precipitazioni che c’erano state precedentemente, bisognerà attendere vista la presenza della nebbia nella parte alta che ha costretto ...

Mondiali di Are - discesa : Paris a caccia del secondo oro. Tracciato accorciato : Ai Mondiali di Are, Dominik Paris può scrivere la storia ed entrare nella leggenda. Con un successo nella disc esa, lo sciatore italiano conquisterebbe il doppio oro iridato dopo quello al SuperG: ...

