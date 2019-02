‘Miracolo’ a Milano | bimba di 3 anni cade dal quarto piano | la sorella la prende al volo

meteoweb.eu

: Miracolo a #Milano: bimba di 3 anni cade dal quarto piano, afferrata dalla sorella: è salva #ANSA - Agenzia_Ansa : Miracolo a #Milano: bimba di 3 anni cade dal quarto piano, afferrata dalla sorella: è salva #ANSA - RDMRoma : Quando si dice... Miracolo a Milano! - chilhavistorai3 : RT @Agenzia_Ansa: Miracolo a #Milano: bimba di 3 anni cade dal quarto piano, afferrata dalla sorella: è salva #ANSA -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Può essere definito miracolo, senza timore di essere smentiti. Quanto avvenuto oggi aè davvero straordinario. Una bambina di tre, precipitata daldi un palazzo in via Ornato, alla periferia diè stata presa aldalladi 13che era in cortile. La piccola, che si trova ora ricoverata all’ospedale Niguarda, è sotto controllo dei medici, ma non in pericolo di vita. In base a quanto ricostruito dagli agenti della Questura intervenuti sul posto, la bambina si era chiusa a chiave nel bagno di casa di alcuni parenti. A quel punto laadolescente, per aiutarla, le ha detto di gettare la chiave dalla finestra e che lei sarebbe scesa arla. La piccola, buttando la chiave, si è però sporta troppo ed è precipitata. La, che fortunatamente era già sotto, è riuscita ad afferrarla ale sono finite entrambe rovinosamente a ...