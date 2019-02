Migranti | nel 2019 sbarcati in Italia solo in 202 | calo del 95 | 73%

Migranti - drastico calo degli sbarchi nel 2019 - -95 - 7% : drastico calo degli sbarchi di Migranti in Italia in questo primo scorcio del 2019: dal primo gennaio ad oggi le persone sbarcate in Italia sono state 202 contro le 4.731 dello stesso periodo dell'...

Nel 2019 i Migranti sbarcati sono calati del 95 - 73% - dati Viminale - : Roma, 9 feb., askanews, - Nel 2019, rispetto all'anno precedente, i migranti sbarcati in Italia sono calati del 95,73%. Lo fanno sapere fonti del Viminale. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, ...

Propaganda sui Migranti : solo 202 sbarcati dal primo gennaio. Nel 2018 4.731 : Drastico calo degli sbarchi di migranti in Italia in questo primo scorcio del 2019: dal primo gennaio ad oggi le persone sbarcate in Italia sono state 202 contro le 4.731 dello stesso periodo dell'anno scorso, con una diminuzione del 95,73%. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Migranti : Don Bedin - 'ci occupiamo anche delle anime di chi è sepolto nel Mediterraneo' : Vicenza, 5 feb. (AdnKronos) - "Il mio unico scopo è quello di far pensare, e di mettermi dalla parte delle vittime. Ed è sempre 'scandaloso' quando un parroco fa 'politica' diversa da quella 'propria'. Non ci si lamenta se un parroco condivide la politica di chi governa, ma se ne dissente. E poi, tu

Migranti : manifesti-choc nel bresciano - annunci funebri di bambini locali : Finti manifesti funebri per scuotere le coscienze sul dramma dei Migranti: a San Paolo, in provincia di Brescia, sono stati affissi davanti alla scuola e alla chiesa decine di necrologi di bambini e di giovani, tutti con cognomi locali a dare verosimiglianza al lutto. Un gesto forte che, secondo quanto riportato questa mattina da Il giornale di Brescia, servirebbe a far discutere sulle morti in mare dei Migranti. I falsi manifesti funebri hanno ...

Migranti ospiti nelle strutture fiorentine - Ricci : 'Preoccupati dalle conseguenze del DL Sicurezza' : Senza un controllo serio queste persone diventeranno invisibili ed il rischio, assai forte è che possano finire nel mondo della criminalità. Sarà dunque necessario aumentare anche la parte dedicata ...

Migranti : Sea watch - 'Toninelli non è competente - solo illazioni su yacht' : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non perdiamo altro tempo a rispondere alle illazioni del ministro Toninelli che si basano sulla mancanza di competenza". Così, all'Adnkronos, Giorgia Linardi, portavoce della Sea watch, replicando a distanza al ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. Nei giorn

Al Bano si schiera con Salvini : "Ci vuole ordine nell'ondata di Migranti" : Al Bano Carrisi e Matteo Salvini sono stati immortalati qualche giorno fa al Viminale. Entrambi sorridenti, promuovevano il vino italiano presso imprenditori cinesi. Il cantante ha fatto "da mediatore" all'incontro, un modo per favorire i vini italiani. E non solo quelli prodotti da AlBano, ma tutti. E quella vicinanza tra il cantante e il leader della Lega ha fatto parlare molto. Normale sia così: ministro dell'Interno attaccato da più parti ...

Sea Watch nel mirino dei pm. Aperta un'inchiesta sullo sbarco dei Migranti : L'indagine è stata Aperta. La procura di Catania per ora ha redatto un fascicolo contro ignoti, ma l'obiettivo è quello di verificare anche il comportamento della Ong che ha portato in Italia 47 immigrati. Mentre la Sea Watch è bloccata nel porto siciliano, i pm avviano un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina e di agevolazione all'immigrazione clandestina.Si stringe il ...

Sea Watch sequestrata in Italia - Toninelli afferma : 'Yacht non può recuperare Migranti' : Le Ong, sin dall'avvento di Matteo Salvini al timone del Viminale, animano il dibattito politico e non. Il governo Italiano, per bocca del ministro dell'Interno, ha lasciato intendere che i porti Italiani, con le dovute eccezioni, sono e resteranno chiusi per le organizzazioni no profit che si occupano di soccorrere i migranti in mare. Il sospetto, mai nascosto dal leader della Lega, è che dietro presunte organizzazioni umanitarie si nascondano ...

Luca Zingaretti a Blogo : "Tema Migranti non è centrale nel nuovo film del Commissario Montalbano" (VIDEO) : Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimo tema migranti che nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa ...

Migranti - ecco perché Sea Watch ha fatto rotta sull Italia. La ricostruzione che smentisce le accuse di Salvini e Toninelli : Nella storia dell'odissea della Sea Watch 3, la nave di una ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 19 gennaio scorso ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi, e ha dovuto attendere per 12 ...

Migranti - Toninelli : "Presto una norma che vieta accesso alle Ong" : Quella presa dal governo ' è stata una decisione collegiale , e quindi deve essere collegiale anche la responsabilità, che in questo caso non c'è perché si tratta di una decisione politica. Non l'ha ...

Migranti : strage in mare con 117 morti - svolta nell'inchiesta : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - svolta nell'inchiesta sulla morte di 117 Migranti avvenuta lo scorso 18 gennaio nel primo naufragio del Mediterraneo dell'anno. Solo tre i sopravvissuti. A finire nel mirino dei pm, come scrive oggi Repubblica, è il Centro di coordinamento di ricerca e soccorso della G