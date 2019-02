Migranti | caso Aquarius | su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione 2

Migranti : caso Aquarius - su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Finisce in Cassazione il caso Aquarius. La Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro, ha presentato ricorso in Corte di Cassazione al provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato il decreto del gip che disponeva il sequestro di 200 mi

Caso Sea Watch - il Viminale : 'La Francia non vuole più i Migranti' : Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea , non li vuole pi : Parigi ha fatto sapere al Viminale che prender solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha ...

Parigi richiama il suo ambasciatore a Roma. Irritazione per il caso gilet gialli Tav - Migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Fico : “Salvare e far sbarcare subito i Migranti”. Sul caso Diciotti : “Per me direi sì a processo” : Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del caso Diciotti: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti: “Personalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.Continua a leggere

Sea Watch - dal salvataggio dei Migranti allo sbarco : le tappe del caso : Sea Watch, dal salvataggio dei migranti allo sbarco: le tappe del caso La nave ha salvato 47 persone al largo della Libia il 19 gennaio ma per 12 giorni, tra scontri e polemiche, all’imbarcazione è stato impedito di attraccare. Dopo l’arrivo a Catania, a dare accoglienza sono Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta e ...

Caso Diciotti - il mancato sbarco dei 177 Migranti è costato 300mila euro allo Stato : Per i pm della Corte dei Conti del Lazio, che a settembre avevano aperto un fascicolo per appurare l'esistenza o meno di un danno erariale, la vicenda della nave Diciotti sarebbe costata allo Stato ben 300mila euro. Possibile: "Salvini ha in pratica pagato con i soldi pubblici un suo atto di propaganda".Continua a leggere

Migranti : Gruppo Zaia - su caso Sea Watch massimo sostegno a Salvini : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “massimo sostegno al ministro dell’Interno Matteo Salvini per tutto il lavoro che sta facendo nel campo dell’immigrazione e la lotta che sta portando avanti contro i trafficanti di vite umane”. A dirlo è Alberto Villanova, Consigliere regionale del Gruppo Zaia Presiden

Sea Watch - scoppia il caso Prestigiacomo : attacchi dalla destra e insulti sessisti sui social per la solidarietà ai Migranti : 'L'ho fatto da ministra, da cittadina, da donna'. Così in un'intervista a Repubblica la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo spiega la sua decisione di salire ieri, assieme a Nicola ...

Migranti : caso Sea watch - Martina arrivato al porto di Siracusa : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - Il candidato alle primarie del Pd Maurizio Martina è arrivato al porto di Siracusa, dove è iniziata la staffetta con altri parlamentari del Pd per chiedere lo sbarco dei 47 Migranti a bordo della nave Sea watch 3. "Chi viola la legge è il Governo italiano", ha detto ar

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 Migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I Migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...