Meteo Protezione Civile domani | tempo in peggioramento al centro-nord

Meteo estremo - terremoti - tsunami e vulcani : la protezione civile pianifica la “prima strategia nazionale per la riduzione del rischio” : La definizione di una prima strategia nazionale organica per la riduzione del rischio da disastro e la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi e della capacità di gestione degli stessi. Sono i due obiettivi, con scadenza dicembre 2020, che il Capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha sottolineato oggi all’incontro della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio, il forum che raccoglie tutti gli ...

Meteo Protezione Civile domani : persiste l'alta pressione sull'Italia : Una strutta anticiclonica (alta pressione) occupa interamente la nostra penisola. Anche nella giornata di domani avremo condizioni Meteorologiche stabili. Vediamo il bollettino Meteo della...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani avremo condizioni di stabilità atmosferica sull'intero territorio nazionale, grazie all'alta pressione. Vediamo il bollettino Meteo a cura della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : torna l'alta pressione - tempo stabile : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà le redini sulla nostra penisola determinando condizioni Meteo generalmente stabili. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo e venti di burrasca al Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area depressionaria posizionata sul Mar Ionio, continuerà, nelle prossime ore, a determinare forti venti sulle regioni meridionali dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che ...

Allerta Meteo - il nuovo bollettino della protezione civile : Allerta rossa per la Calabria ionica, arancione in Sicilia: le previsioni meteo prevedono ore difficili con piogge che...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Ciclone sullo Jonio : allarme rosso e arancione al Sud - i bollettini ufficiali [MAPPE] : Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato un pesantissimo avviso di maltempo per le prossime ore, e in modo particolare per la giornata di domani, Martedì 5 Febbraio 2019. Il Ciclone posizionato sul mar Jonio alimenterà maltempo estremo sulle Regioni del Sud e soprattutto nella fascia Jonica calabrese e siciliana, e nella Sicilia tirrenica. C’è preoccupazione per le piogge torrenziali che colpiranno anche le montagne, ...

Meteo Protezione Civile domani : forte maltempo all'estremo Sud - allerta su Sicilia e Calabria : La depressione in atto sull'Italia meridionale persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria. Per entrambe le regioni è...

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione al centro-sud con piogge e temporali : Una nuova perturbazione agirà al centro-sud nella giornata di domani, apportando piogge e temporali in particolar modo sui settori adriatici e sul Meridione. Vediamo il bollettino Meteo della...

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora instabilita' su diversi settori della penisola : Nella giornata di domani il tempo tenderà nel complesso a migliorare ma avremo ancora condizioni di instabilità, specialmente sul Nord-Est e sulle regioni occidentali della penisola. Ecco il...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile : scuole chiuse domani Sabato 02 Febbraio 2019 in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Inizio Febbraio all’insegna del maltempo in gran parte d’Italia. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha infatti emesso un pesante bollettino di Allerta meteo. L’Allerta è arancione in 8 Regioni: forti piogge sono previste su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, e forti raffiche di vento. Attesi, ...

Allerta Meteo Toscana : la Protezione Civile monitora la situazione : Il Sistema di Protezione Civile regionale sta monitorando costantemente l’andamento degli eventi Meteo in corso. Durante la riunione svoltasi alle 17, coordinata dalla Protezione Civile regionale, con il Centro funzionale regionale e gli uffici territoriali del Genio Civile, i centri provinciali di Protezione Civile e le prefetture, non è emersa alcuna particolare criticità. Gli unici eventi segnalati, nella provincia di Massa-Carrara, ...