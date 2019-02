Marina Militare | terminata l’esercitazione bilaterale Italo-Tunisina OASIS

Marina Militare : I PALOMBARI DEL COMSUBIN CONTINUANO L'INSTANCABILE OPERA DI BONIFICA SUBACQUEA : Sono già 1.331 i residuati bellici inesplosi rimossi nel primo mese del 2019 dai mari italiani e dalle acque interne del Paese Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #...

Marina Militare - la denuncia della sottocapo : "Torturata con seghetto e tronchesino per un anello" : denunciato un agghiacciante episodio di nonnismo a La Maddalena all’interno di una scuola della Marina Militare. La denuncia proviene da una ventottenne sottocapo, ora imbarcata sulla nave scuola Amerigo Vespucci: la avrebbero operata con arnesi da meccanico sottoponendola a tre ore di tortura. Come

Marina Militare : il cacciamine Alghero sarà ormeggiato nel porto di Trapani dal 21 al 23 gennaio : Da lunedì 21 a mercoledì 23 gennaio, il cacciamine Alghero, della Marina Militare sarà ormeggiato nel porto di Trapani. La sosta sarà svolta nell’ambito di un’attività specialistica di controllo dei fondali, che la nave sta conducendo nelle acque antistanti la città, finalizzata a garantire il libero accesso ai porti e mantenere aperte le vie di comunicazione marittime assicurando altresì il transito delle unità mercantili e la sicurezza della ...

Gommone con venti migranti al largo di Tripoli - la Marina Militare lancia zattare : solo tre in salvo : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Strage amianto nella Marina Militare : il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere - del terrorismo e della criminalità : Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del ...

Amianto nelle navi - assolti 8 ammiragli della Marina Militare : Amianto nelle navi, assolti 8 ammiragli della Marina Militare Gli imputati erano accusati per le morti e le malattie dei loro sottoposti. Nel processo bis a Padova il giudice ha ritenuto che “il fatto non sussiste”. Secondo la pubblica accusa, non potevano stanziare fondi per l'eliminazione del pericolo Parole ...

Marina Militare : incidente a Taranto - maresciallo in gravissime condizioni : Grave incidente ieri durante le manovre di ormeggio di nave Bergamini nella stazione navale Mar Grande a Taranto: un cavo si è rotto tranciando la gamba destra del primo maresciallo Gioacchino Verde, 53enne di origini napoletane, provocandogli anche altre gravi lesioni. E’ ricoverato in condizioni gravissime nella sala rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto: è stato sottoposto a intervento chirurgico cerebrale e ...

Marina Militare : altre due navi radiate dal naviglio : altre due navi della Marina militare sono state radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato: si tratta dell’ex dragamine Mitilo e del rimorchiatore d’altura Prometeo. Nave Mitilo, varata l’8 giugno 1957, è stata impiegata prevalentemente per attività di pattugliamento e bonifica da minacce subacquee all’ingresso dei porti. Nell’ultima fase della sua vita operativa, assieme alle altre unita’ della ...

Marina Militare - un 2018 al servizio del Paese e della collettività. : ... in una visione internazionale, europea e globale che vede il mare sempre più protagonista dello sviluppo sostenibile dell'economia nazionale ed internazionale. Il 2018 è stato per la Marina Militare ...

Concorso Marina Militare 2019 : bando per Accademia Navale : Sono 110 i posti in palo per i futuri ufficiali della Marina Militare

Marina Militare - pubblicato il bando di concorso per accedere all'accademia navale di Livorno : E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) e terminerà il 28 gennaio il bando di concorso per l'ingresso in Accademia navale dei futuri ufficiali della Marina Militare . Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell'Università del Mare che offre un'opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro