Mareggiata in Liguria | crolla il turismo | è allarme nel Tigullio

Mareggiata Liguria : approvati interventi da parte dei Comuni : Approvato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti locali per far fronte ai danni della Mareggiata di fine ottobre inviato dal governatore Toti in qualità di commissario per l’emergenza. Dalla protezione civile arrivano 6,5 milioni per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo stanziato dalla Regione Sul totale dei ...