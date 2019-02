Mara Carfagna : figli - età e marito. La carriera politica : Mara Carfagna: figli, età e marito. La carriera politica Chi è Mara Carfagna e biografia Eletta a Marzo 2018, vicepresidente della camera, Mara Carfagna nasce il 18 dicembre 1975 a Salerno. politica italiana, Mara (all’ anagrafe Maria Rosaria), è sempre stata una donna intraprendente. La sua carriera non è iniziata dalla politica. Conosciamo un po’ meglio la carriera e la vita privata della Carfagna. Mara Carfagna: vita privata Per quanto ...

Incontro M5s-Gilet Gialli - l’Italia si vergogna di ciò - lo afferma Mara Carfagna : Dopo il summit M5s-Gilet Gialli, arrivano le dichiarazioni di Mara Carfagna di Forza Italia Si mobilitano le opposizioni. “La loro politica estera: difendere un dittatore comunista come Maduro e incontrare i gilet Gialli. L’Italia è rossa di vergogna”, afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. E di “vera vergogna” parla anche il senatore del Pd Edoardo Patriarca: “Dialogano ...

Mara Carfagna - la mossa disperata della sinistra : vogliono ridurla come Gianfranco Fini : In realtà, questo 'riposizionamento' è una presa di distanza, inevitabile se si è all'opposizione, sulla manovra, su alcune scelte di politica estera e su alcuni aspetti della politica sui migranti ...

'Caro direttore - comunisti siete voi' Mara Carfagna scrive ad Affari : Caro direttore e cari lettori di Affari Italiani, volevo innanzitutto rassicurarvi sul fatto che non sono stata rapita e, pertanto, è impossibile che sia stata colpita dalla “Sindrome di Stoccolma”... Segui su Affaritaliani.it

Pier Ferdinando Casini a Libero : 'Vi parlo d'amore e del potere perduto. Ma anche di Mara Carfagna e Boschi' : Se uno fa politica non smette mai. Il telefonino e i social poi hanno ampliato i tempi e l' impegno'. Vuol dirmi che lei sui social non ci va? 'Non me ne frega niente. Il privilegio di questa età è ...

Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo : due donne di destra per i migranti : Lo stallo Sea Watch non accenna a sbloccarsi. La polemica politica non si arresta e, tra le tante voci, si sentono quelle di due donne. Entrambe di Forza Italia, non si discostano dalla linea del loro partito sull'immigrazione clandestina, ma chiedono che quei 47 migranti a bordo dell'imbarcazione dell'ong siano fatti sbarcare. Sono Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo. La prima ammonisce: "La lotta all'immigrazione clandestina: "La lotta agli ...

Mara Carfagna contro Salvini : “Facile prendersela con 13 minorenni in mare” : Mara Carfagna dice la sua sulla questione dei parlamentari saliti a bordo della Sea Watch Ad annunciarlo è stato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: “Insieme ai colleghi deputati Prestigiacomo e Magi, al sindaco di Siracusa, ad attivisti di associazioni di volontariato e ad alcuni legali, siamo a bordo della nave Sea Watch, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre ...

Mara Carfagna : "Deputati sulla Sea Watch? Non è illegittimo ciò che non piace al governo" : Questa mattina a bordo della Sea Watch è salito un gruppo di parlamentari che ha voluto verificare le condizioni dei 47 migranti. Ad annunciarlo è stato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Insieme ai colleghi deputati Prestigiacomo e Magi, al sindaco di Siracusa, ad attivisti di associazioni di volontariato e ad alcuni legali, siamo a bordo della nave Sea Watch, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che ...

Adrian - la battutaccia di Natalino Balasso su Mara Carfagna : cala il gelo : Nel corso dell'anteprima di Adrian, lunedì sera in diretta al Teatro Camploy di Verona, la battuta più infelice è stata pronunciata da Natalino Balasso. Il comico, in un monologo delirante, ha tirato in ballo il vicepresidente della Camera, forse nell'intento di fare ridere. “Sgrana gli occhi che a

Berlusconi ricandidato - Mara Carfagna spara sulla Lega : "Scemo e più scemo" - il deputato di Salvini demolito : Tra Mara Carfagna e la Lega la situazione si fa tesa. Dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi della propria candidatura alle prossime europee, dal fronte del Carroccio la reazione è stata gelida. Qualcuno, come il deputato Igor Iezzi, ha commentato con un tocco di macabra ironia paragonando il Cavalier

Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna paladine di Berlusconi si scontrano in tribunale : Eva contro Eva. Mara Carfagna contro Nunzia De Girolamo. Chi dice donna dice danno. Questo è il rovello di Silvio Berlusconi. A distanza di un anno Carfagna chiama in tribunale De Girolamo con tanto di risarcimento danni di oltre 100 mila euro per «asserita diffamazione». L’oggetto del contendere è un’intervista della beneventana a Myrta Merlino su La7. La prima, Mara, si schiera con Luigi Cesaro detto ’a Purpetta, il ras delle preferenze in ...

