M5S | solo alcune promesse elettorali | come il taglio agli sprechi | sono state rispettate

Fabio Fazio non è solo. M5S vuole buttare fuori dalla Rai anche Corrado Augias : soldi - lo rovinano : ... che ne riceve 370mila dalla Rai, e ha poi minacciato: 'Bisogna buttare fuori la politica da ogni singolo programma'. Secondo la grillina Mirella Liuzzi la Rai è 'occupata dal Pd e il merito è solo ...

GOVERNO NO TAV?/ "Lo stop può deciderlo solo il Parlamento non M5S" : In caso di ritardi prolungati l'Italia dovrà restituire i fondi Ue già stanziati. Ma la Tav è una legge dello Stato e il GOVERNO da solo non può cambiarla

Le Grandi opere non danno i risultati sperati. Ma se ne è accorto solo il M5S : L’Italia ha speso per le opere pubbliche come e più degli altri Paesi europei (Francia e Germania) nel periodo 2000-2010 (Banca d’Italia) ma non se ne vedono Grandi risultati. Politica instabile, legge Severino, carenze di analisi, burocrazia e codice degli appalti, hanno reso la situazione a dir poco problematica. Basti pensare ai costi finali di alcune opere, che t riplicano rispetto alle previsioni e ad analisi dell’utilità (di trasporto in ...

Sea Watch - Travaglio : “Decisione fu presa da tutto il governo - non solo da Salvini. M5S dovrebbe autodenunciarsi” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo (La7), commenta il dietrofront del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. “Evidentemente Salvini o si è spaventato – osserva Travaglio – oppure ha deciso di farci sapere una volta di più chi comanda in Italia, e quindi di mettere sotto i suoi ...

Diciotti - Di Battista : “Non si processi Salvini da solo. Conte scriva a giudici e dica fu atto condiviso. M5S voterà sì” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per il caso Diciotti”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato della linea che i 5 stelle intendono adottare in Giunta per le immunità quando si dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una ...

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5S in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

“Con noi solo chi non vuole parlare con Lega e M5S” - dice Calenda : Roma. Prima, doverosa, la precisazione. “Ditemi”. Non è che per combattere i populisti, per prima cosa, Carlo Calenda, ne mutua i toni? “Vi riferite al tweet su Mario Ricciardi?”. Quello. Dire a un giornalista di “muovere le chiappe”, anziché ribattere sul merito delle sue critiche, non è il massimo

Tav - Lega e M5S ai ferri corti. Garavaglia : «Opere lasciate a metà solo tra le Coree» : ... Garavaglia a Radio 24: «Unico altro tunnel lasciato a metà tra Coree» Nel frattempo dalla Lega cannoneggia il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, ospite di Radio24 : «Esiste un altro ...

Sardegna - solo il 15% di affluenza alle elezioni suppletive : il centrosinistra toglie il seggio al M5S : È il candidato del centrosinistra Andrea Frailis a vincere le elezioni suppletive in Sardegna per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, dopo le dimissioni del Andrea Mura , espulso dal ...

Pino Cabras - M5S - : «Berlusconi in Sardegna - una poltiglia di vecchia politica. Il vero cambiamento arriva solo dal Movimento 5 Stelle con Luca Caschili». : Nel 2019 è ormai una ribollita sempre più indigesta, una poltiglia di vecchia politica.» Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras. «Nelle elezioni suppletive nel collegio elettorale ...

M5S - donazioni a Rousseau al palo : solo 3mila euro versati in un mese : Appenà 3.111 euro in un mese. A tanto ammontano le donazioni elargite dai benefattori della piattaforma Rousseau all'omonima Associazione presieduta da Davide Casaleggio nell'ultimo mese. È il dato ...

Lega contro direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5S : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da Rai? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

