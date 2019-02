agi

: Luxardo, l'orgoglio zaratino sopravvissuto alle bombe e all'esodo - clagher : Luxardo, l'orgoglio zaratino sopravvissuto alle bombe e all'esodo -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Il 1 novembre 1944 i partigiani jugoslavi entrano in una Zara distrutta dai bombardamenti angloamericani. È un cumulo di macerie anche la distilleria, che per oltre un secolo aveva fornitoCase Reali di mezza Europa quel liquore di ciliegie marasche che Gabriele D'Annunzio aveva battezzato "sangue morlacco" nei giorni dell'impresa fiumana, durante i quali scorreva a litri nelle gole dei legionari. Dopo l'armistizio dell'8 settembre '43, il maggiore dei fratelli della quarta generazione, Nicolò, presidente della locale Camera di commercio e deputato cittadino, aveva cercato riparo da Selve, un'isoletta del mare limitrofo, insieme alla moglie Bianca Ronzoni. Sarà lì che gli uomini di Tito li avrebbero prelevati il 30 settembre 1944, gettati in mare e percossi con i remi finché non fossero annegati. Destino condiviso in quei mesi da decine di concittadini....