Luigi Di Maio sfregia il leghista Bussetti : "I meridionali lavorino di più? Una fesseria" : Si apre un nuovo casus belli tra Lega e Movimento 5 Stelle, dopo che il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti del Carroccio, in visita ad una scuola ad Afragola, nel corso di una intervista a Nano Tv di Caivano in provincia di Napoli ha detto: "Come colmare il gap tra le scuole del nord e del sud

Luigi Di Maio - la ministra di Macron minaccia : "Ecco come lo faremo fuori" : La ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, spera che l'Italia abbia "compreso il messaggio", dopo il richiamo dell'ambasciatore francese in Italia avvenuto questa settimana a seguito dell'incontro fra il vice premier Luigi Di Maio e alcuni membri dei gilet gialli vicino Parigi. Lo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio dichiarano guerra a Bankitalia e Consob : “I vertici vanno azzerati” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno le idee chiare sugli organismi di controllo economici e lanciano un messaggio inequivocabile: "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone", afferma Salvini. Gli fa eco Di Maio: "Non possiamo pensare di confermare le persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la crisi di nervi in faccia a Conte : "Sei sempre in giro" : Sono volati gli stracci all'ultimo Consiglio dei ministri tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Dopo l'esplosione della crisi con la Francia, il presidente del Consiglio ha tentato di rimproverare al vicepremier grillino tutte le mosse imbarazzanti che hanno fatto degenerare i rapporti con Parigi come

Vittorio Feltri : 'La prospettiva nefasta di un nuovo Mario Monti'. Così Luigi Di Maio può uccidere l'Italia : C'è molta attesa per la decisione che prenderà la commissione parlamentare circa il procedimento avviato contro Salvini , accusato di aver sequestrato gli immigrati presenti sulla nave Diciotti . ...

Vittorio Feltri : "La prospettiva nefasta di un nuovo Mario Monti". Così Luigi Di Maio può uccidere l'Italia : C'è molta attesa per la decisione che prenderà la commissione parlamentare circa il procedimento avviato contro Salvini, accusato di aver sequestrato gli immigrati presenti sulla nave Diciotti. Nessuno sa in che maniera si concluderà la vicenda. Noi tuttavia ci permettiamo di adombrare qualche ipote

Crisi diplomatica Francia-Italia - Luigi Di Maio su ministro Castaner : “Scortesia istituzionale” : Il vicepremier Luigi Di Maio giudica la risposta del ministro francese Christophe Castaner a Matteo Salvini "una scortesia istituzionale". Poi sul presidente Emmanuel Macron ha detto: "Con lui non condivido nulla perché è quello che ha fatto il Jobs Act francese e sta per fare la Fornero francese"Continua a leggere

Luigi Di Maio : "O tagliamo lo stipendio ai parlamentari o sarà un problema stare nella maggioranza" : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Abruzzo annuncia che nei prossimi giorni il Movimento 5 stelle depositerà una proposta di legge per diminuire gli stipendi ai parlamentari. Nelle sue parole quella che sembra una minaccia all'alleato di governo: "Martedì o mercoledì vi faccio un regalo: depositiamo la proposta di legge che taglia lo stipendio a tutti i parlamentari. O si approva entro aprile in Senato o per noi ...

Giancarlo Giorgetti - lite furibonda con Luigi Di Maio in CdM : la bomba di Dagospia : Stanno litigando praticamente su tutto, ma quel che va un po' più sottotraccia è lo scontro tra Lega e M5S sulle nomine, che infatti stanno procedendo assai a rilento. Dagospia, in un retroscena, dà notizia dell'ultima lite, che si sarebbe svolta nella serata di giovedì 7 febbraio a proposito della

Marco Travaglio suggerisce il nome a Luigi Di Maio : 'Chi dovete cacciare dalla tv' : Dovevano cacciare mezzo mondo. Epurare, rottamare, mandare a casa. Era stata questa una delle promesse fatte dal governo gialloverde al momento di entrare in carica nello scorso giugno. Soprattutto la parte grillina aveva ...

Marco Travaglio suggerisce il nome a Luigi Di Maio : "Chi dovete cacciare dalla tv" : Dovevano cacciare mezzo mondo. Epurare, rottamare, mandare a casa. Era stata questa una delle promesse fatte dal governo gialloverde al momento di entrare in carica nello scorso giugno. Soprattutto la parte grillina aveva minacciato sfracelli. E invece... tutti o quasi sono ancora lì. Alla Rai, nell

Sanremo 2019 - Luigi Di Maio umiliato dai gilet gialli all'Ariston : "Devi starci lontano" : L'ultima umiliazione per Luigi Di Maio arriva direttamente da Sanremo, fuori dal teatro Ariston dove si sta svolgendo il Festival della canzone italiana. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 febbraio, si è presentata infatti una delegazione dei gilet gialli francesi, che affermano di non riconoscersi i

Luigi Di Maio scrive a Le Monde - gaffe terrificante sulla Francia : qualcuno fermi il vicepremier : qualcuno fermi Luigi Di Maio . Ogni mossa, un disastro. Soprattutto nel delicato scacchiere dei rapporti con la Francia del galletto Emmanuel Macron , dove le mattate sue e del degno compagno ...

Luigi Di Maio umiliato anche da Alessandra Moretti : "Un bambino sculacciato" : La Francia ritira l'ambasciatore e, pare, anche Air France si potrebbe sfilar e dal salvataggio di Alitalia. Un discreto disastro diplomatico dietro al quale, in primis, ci sono Luigi Di Maio, l'improponibile Alessandro Di Battista e il M5s. Certo anche Matteo Salvini ha avuto scontri violenti con E