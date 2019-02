Liverpool-Bournemouth | diretta streaming e tv | dove vederla | Premier

Pronostico Liverpool – Bournemouth - Premier League 09-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Bournemouth, Premier League 26^ Giornata, Sabato 9 Febbraio 2019 ore 16.00Pronostico / Premier League – La ventiseiesima giornata di Premier League offre uno snodo importante per l’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool proverà a difendere il primato dall’assalto del Manchester City, ospitando il Bournemouth, ad un passo dalla salvezza con addirittura 3 mesi di anticipo. La gara di ...

Calciomercato Premier League - colpo del Bournemouth : dal Liverpool arriva l’attaccante Solanke : Le ‘cherries’ hanno sborsato ben 28 milioni di euro per l’attaccante inglese, che ha lasciato il Liverpool per giocare di più E’ ufficiale l’acquisto da parte del Bournemouth dell’attaccante Dominic Solanke dal Liverpool. Per il 21enne inglese le ‘cherries’ hanno sborsato 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Premier League, colpo del ...

Premier - Liverpool-Bournemouth 4-0 : Reds primi in classifica. Poker di Mou a Ranieri - l'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...

Premier - Liverpool-Bournemouth 4-0 : Reds primi in classifica. Poker di Mou a Ranieri - l'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...

Premier League - il Liverpool travolge il Bournemouth : tripletta di Salah. Poker di Mou a Ranieri. L'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...

Liverpool - si sveglia Salah : tripletta nel 4-0 al Bournemouth : ROMA - Non arrivano buone notizie da Bournemouth per il Napoli: Momo Salah si e' svegliato. L'attaccante egiziano, sette reti fin qui, firma una tripletta nel 4-0 con cui il Liverpool , che martedi' ...

Bournemouth-Liverpool 0-4 - Salah avverte il Napoli con 3 gol : BOURNEMOUTH LIVERPOOL 0-4, I REDS AVVISANO IL Napoli- Grande protagonista Momo Salah nel sabato di Premier. L’ex Roma avvisa il Napoli in vista della sfida, decisiva, di Champions League. L’attaccante egiziano segna i gol numero 40 41 e 42 nel campionato inglese e lancia il Liverpool anche in vetta alla classifica di Premier League, in […] L'articolo Bournemouth-Liverpool 0-4, Salah avverte il Napoli con 3 gol proviene da Serie ...

È iniziata Bournemouth-Liverpool - turn over minimo per Klopp : Anticipo di Premier Napoli-Frosinone alle 15, ma anche Bournemouth-Liverpool alle 13.30. Inizia in questi secondi l’ultimo impegno dei Reds prima del match di martedì contro la squadra di Ancelotti. In vista dell’impegno di Champions, il manager tedesco opera un turn over minimo. Mané era già stato annunciato fuori dalla formazione titolare, al suo posto nel tridente c’è Shaqiri. Per il senegalese, qualche piccolo problema ...