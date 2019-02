LIVE Svizzera-Italia | Fed Cup 2019 in DIRETTA | 9 febbraio | torna Sara Errani Camila

oasport

(Di sabato 9 febbraio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della prima giornata della sfida di Fed Cup traed: il sorteggio ha decretato chedebbare subito in campo. Alle ore 13.00 per l’azzurra però l’ostacolo (ma essendo la numero 2na era prevedibile) è subito impegnativo, dato che “Sarita” incontrerà sul veloce indoor di Biel la quotata Belinda Bencic.L’elvetica,ta tra le prime 50 al mondo dopo aver superato un paio di stagioni segnate da seri problemi al polso prima ed alla schiena poi, aspira are a quel numero 7 al mondo già raggiunto da giovanissima. Di contro l’azzurra, scesa oltre la posizione 120 durante la squalifica avrà sicuramente in corpo tutta la grinta che già di norma metteva in campo ad ogni partita.Sia per quanto detto, che per i precedenti, che recitano 3-1 in favore ...