LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA | Finale imperdibile | Mahmood | Il Volo e Ultimo sul podio

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : Finale imperdibile - chi vincerà il Festival all’Ariston? Ramazzotti esalta l’Ariston : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

Sanremo 2019 Serata Finale in Diretta : il nostro LIVE-blogging con l'annuncio del vincitore : Seguiti con noi l'ultima Serata del Festival di Sanremo 2019. Aggiornamenti in tempo reale dal Teatro Ariston e annuncio del vincitore di Sanremo 2019.

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : Finale imperdibile - chi vincerà il Festival all’Ariston? : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : c’è la Finale! Ultimo e Cristicchi favoriti - Elisa e Ramazzotti ospiti attesissimi : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : ultima serata! Ultimo e Cristicchi favoriti - Loredana Berté sogna il colpaccio. Televoto decisivo : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 8 febbraio. I duetti regalano spettacolo! Ovazione per Ligabue! : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quarta serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport segue ogni attimo delle cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. La quarta serata è dedicata ai duetti. Ogni concorrente ha scelto un artista o gruppo che lo affiancherà sul palco ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 8 febbraio. I duetti al Festival : quante star a fianco dei partecipanti! Ligabue ospite attesissimo : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quarta serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport segue ogni attimo delle cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. La quarta serata è dedicata ai duetti. Ogni concorrente ha scelto un artista o gruppo che lo affiancherà sul palco ...

Sanremo 2019 - Il Volo : "Nei nostri LIVE ci sentiamo a casa - ma l'Ariston ha un sapore diverso" : Il trio, vincitore del Festival nel 2015 con "Grande amore", torna per festeggiare i 10 anni di carriera e si piazza tra i...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 8 febbraio. E’ spettacolo con i duetti : quante star a fianco dei partecipanti! Ligabue accende l’Ariston : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quarta serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport segue ogni attimo delle cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. La quarta serata è dedicata ai duetti. Ogni concorrente ha scelto un artista o gruppo che lo affiancherà sul palco ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Serata di alto livello : Venditti - Raf e Tozzi infiammano l’Ariston - Serena Rossi onora Mia Martini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza Serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Irama e Ultimo : sarà volata per la vittoria? Venditti - Raf e Tozzi infiammano l’Ariston : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Irama e Ultimo : sarà volata per la vittoria? Venditti incanta con “Sotto il segno dei pesci” : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Mahmood e Nigiotti infiammano la gara. Venditti - Tozzi - Raf e Vanoni : che ospiti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - secondo gruppo in gara. Venditti - Tozzi - Raf e Vanoni : che ospiti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...