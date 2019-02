LIVE Perugia-Modena volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : super sfida tra Leon e Zaytsev! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, Semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna andrà in scena uno scontro titanico tra la prima e la quarta della classifica di campionato, si preannuncia una sfida molto intensa e avvincente anche se c’è una grande favorita della vigilia: i Block Devils stanno attraversando un eccellente momento di forma, si sono ripresi la vetta della ...

LIVE Modena-Perugia volley - Superlega 2019 in DIRETTA : scontro diretto per il primato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match valido per la 20^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena uno scontro diretto che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, la capolista se la dovrà vedere contro gli emiliani che sono attardati di sei punta dalla vetta: i Block Devils non possono sbagliare perché vogliono conservare il punto di vantaggio su ...

LIVE Perugia-Tours volley - Champions League 2019 in DIRETTA : partenza perfetta dei Block Devils (25-20; 25-20) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi accolgono in casa la formazione francese del Tours in un partita importante per il cammino europeo della formazione umbra. Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e compagni hanno raccolto tre vittorie consecutive nelle prime tre partite disputate e ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : i risultati di oggi (27 gennaio). In campo Perugia - Trento - Modena e Civitanova : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 19a giornata della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Turno particolarmente ricco di sfide interessanti, con ben cinque partite in campo che vedranno impegnate tutte le formazioni di vertice. Perugia, che si è ripresa la testa della classifica la scorsa settimana, affronta Vibo Valentia per mantenersi in prima posizione. Trento invece cercherà il riscatto dopo ...

LIVE Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : Trento-Verona 3-0 - Perugia-Perugia 3-1. Le prime della classe alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Padova e Trento-Verona, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le prime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

LIVE Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : Perugia-Padova e Trento-Verona - quarti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Padova e Trento-Verona, quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le prime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Perugia - Brescia : cronaca diretta LIVE - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 19 gennaio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. QUI Perugia Il Grifone dovrebbe scendere in campo ...

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Perugia e Civitanova vincono in Champions - Price nuovo leader alla Dakar : Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in programma questo 15 gennaio. Saranno sempre gli Australian Open, primo Slam dell’anno del tennis, a dominare la scena con quattro italiani impegnati nella notte italiana: Fognini se la vedrà contro lo spagnolo Munar; Cecchinato sfiderà il serbo Krajinovic, Vanni giocherà contro lo spagnolo Carreno Busta e Camila Giorgi scenderà in campo contro la slovena Jakupovic. ...

LIVE Izmir-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri vogliono ipotecare il passaggio del turno : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Arkas Izmir-Sir Colussi Sicoma Perugia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Nelle prime due partite la formazione guidata da Lorenzo Bernardi ha raccolto un netto successo per 3-0 sulla Dinamo Mosca e una convincente vittoria in trasferta a Tours con il risultato di 3-1. I Campioni d’Italia guidano al momento la ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

LIVE Perugia-Civitanova volley - Superlega 2019 in DIRETTA : scontro fra titani d’alta classifica. Quante emozioni : Sir Safety avanti 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, match valido per la 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaBarton si affrontano la seconda e la terza della classifica in un incontro di caratello davvero imperdibile: i Campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta di Trento che è costata la vetta della generale, se la vedranno contro la Lube che si è rialzata dopo l’arrivo ...