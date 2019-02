L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 10 febbraio 2019 – Due nuovi naufraghi

Taylor Mega : i chili persi alL’Isola dei Famosi e l’amore per Tony Effe : Taylor Mega è dimagrita dopo l’Isola dei Famosi Nonostante sia stata la prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è dimagrita. In Honduras la web influencer ha perso ben tre chili, come confessato a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la 23enne si è detta molto felice e serena, soprattutto perché grazie al programma […] L'articolo Taylor Mega: i chili persi all’Isola dei Famosi e l’amore per Tony ...

Flavia Vento da Caterina Balivo - contro L'Isola dei Famosi : 'Vogliono che litighi per far divertire il pubblico a casa'. Leggi le sue parole : Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me" Flavia Vento si è lasciata andare a una serie di confidenze sulla propria vita privata e sulla carriera, per poi lanciare una stoccata agli autori dell'Isola

Francesco Monte commenta l’arrivo di Soleil alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi, Soleil naufraga: il commento di Francesco Monte Ieri sera, a sorpresa, è stato annunciato l’arrivo di due nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Una notizia che ha mandato al settimo cielo i fan del reality, i quali sperano che i due riusciranno a creare nuove dinamiche. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè poco fa anche Francesco Monte ha voluto dire la sua su Soleil a L’Isola dei Famosi 14. ...

Paolo Brosio rientra a L’Isola dei famosi : permanenza a rischio dopo i controlli : Isola dei famosi, Paolo Brosio torna in gioco: dopo i controlli medici sta bene dopo giorni di attesa e silenzio oggi, finalmente, a l’Isola dei famosi si sono avute notizie di Paolo Brosio. Il concorrente, che nei giorni scorsi aveva chiesto l’intervento di un dottore per via di un edema comparso sulla gamba, è tornato […] L'articolo Paolo Brosio rientra a l’Isola dei famosi: permanenza a rischio dopo i controlli ...

L’Isola dei Famosi : Jo Squillo contro lo spogliarello di Yuri Rambaldi : Jo Squillo si scaglia contro Yuri Rambaldi a L’Isola dei Famosi Un’altra settimana sta concludersi su L’Isola dei Famosi e i naufraghi si stanno interrogando sul nome da fare per le nomination in vista della diretta di domenica 10 febbraio. Jo Squillo è sbottata contro Yuri Rambaldi per lo spogliarello fatto durante la festa per il compleanno di Stefano Bettarini. Il ragazzo, ex di Saranno Isolani, ha fatto una performance ...

Chi è Soleil Stasi? Sexy - bellissima e con due ex fidanzati tronisti : ecco la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi [GALLERY] : Soleil Stasi è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 14: tutto ciò che c’è da sapere sull’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Grandi novità per la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 14 si preparano a sbarcare in Honduras. Tra nomination ed eliminazioni, ci saranno anche due nuovi naufraghi sulle spiagge di Cayos Cochinos. Oltre al grande ritorno di Jeremias Rodriguez, prima annunciato come ...

L’Isola dei Famosi 2019 corre ai ripari con Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi : sbarcheranno in Honduras domenica? : L'Isola dei Famosi 2019 si prepara a tornare in onda domenica sera per l'ultima volta e poi cambierà di nuovo serata anche se non si capisce ancora se tornerà al giovedì oppure no. Fino a quel momento, però, si continuerà a parlare di abbandoni e nuovi arrivi. Nei giorni scorsi, dopo l'eliminazione di Taylor Mega e l'addio di John Vitale, è successo di tutto. A causa di alcuni problemi familiari, anche un'altra naufraga e proprio dopo dodici ...

Isola Dei Famosi : ecco i due nuovi concorrenti che sbarcheranno nelL'Isola. Leggi per sapere i dettagli : Isola dei Famosi, sbarcano Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: l'annuncio del giornalista Alberto Dandolo e della produzione del reality L'Isola dei Famosi è pronta ad accogliere due nuovi naufraghi. A lanciare la news la

Anticipazioni L’Isola dei Famosi - arrivano nuovi concorrenti tra cui Jeremias Rodriguez : L'Isola dei Famosi 2019 non se la sta cavando affatto bene dal punto di vista degli ascolti. La media delle prime puntate trasmesse fino a questo momento risulta essere di appena 2.8 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che non va oltre la soglia del 13%. Numeri decisamente lontani da quelli di un tempo e che ovviamente hanno spinto la produzione a puntare su nuovi nomi che sbarcheranno in Honduras nel corso della prossima ...

L’Isola dei Famosi : arrivano Jeremias Rodriguez e l’ex di Luca Onestini : Jeremias Rodriguez nuovo concorrente all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Poco fa il portale Dagospia.it ha riportato una news che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Alberto Dandolo, In base alle indiscrezioni raccolte, è venuto a sapere che Jeremias Rodriguez pare sarà un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 14. Al dire il vero il giovane fratello di Belen e Cecilia Rodriguez sarebbe dovuto ...

Maria De Filippi - intervistata dal settimanale Oggi - parla anche degli ascolti bassi di Adrian e DelL'Isola dei Famosi. Leggi l'intervista : Adrian di Adriano Celentano e L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi non possono essere considerati due successi di Mediaset di questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi ha benedetto entrambi fra le pagine del

Jo Squillo scoppia a piangere a L’Isola dei Famosi : cosa è successo : Jo Squillo ricorda i genitori all’Isola e scoppia in lacrime È un momento difficile per Jo Squillo all’Isola dei Famosi. Il ricordo e il dolore per i genitori morti, a distanza di poche settimane l’una dall’altro, è ancora vivo e la grande artista ha ripensato a come ha affrontato tutta questa situazione. Jo Squillo è scoppiata a piangere ammettendo che la dipartita della madre e del padre è stata una prova molto tosta e, ...

Jo Squillo in lacrime a L’Isola dei famosi ripensa ai genitori morti : “Brutto periodo” : Isola dei famosi, Jo Squillo in lacrime a l’Isola dei famosi: il ricordo dei genitori morti emoziona la naufraga Jo Squillo è stata una dei naufraghi dell’Isola dei famosi a partire per l’Honduras dopo rispetto alla data di inizio del reality. Il motivo? La cantautrice, come molti sapranno, ha dovuto fare i conti con un […] L'articolo Jo Squillo in lacrime a l’Isola dei famosi ripensa ai genitori morti: ...

Paolo Brosio - fa chiamare il medico alL’Isola dei Famosi poi scoppia in lacrime : “Il dolore è forte” : Sono momenti difficili per Paolo Brosio sull’Isola dei Famosi: nelle ultime ore infatti, ha abbandonato i compagni e ha chiesto l’intervento del medico. Il giornalista ha chiesto di essere visitato e poi è scoppiato in lacrime. Se prima soffriva in silenzio, ora Brosio sembra essere davvero in crisi per le punture dei mosquitos ma non per questo vuole mollare. “Vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in ...