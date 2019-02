L’ingrediente segreto film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di sabato 9 febbraio 2019) L’ingredienteè uno deialin uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola diretta da Gjorce Stavreski ha come protagonisti Blagoj Veselinov, Anastas Tanovski. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEL’ingredienteal: scheda eANNO: 2017 REGIA: Gjorce Stavreski: Blagoj Veselinov, Anastas Tanovski, Aksel Mehmet, Aleksandar Mikic, Miroslav Petkovic, Dime Iliev DURATA: 104 Minuti L’ingredienteal: trama Skopje, Macedonia. Con l’economia in recessione e lo stipendio in ritardo di mesi Vele, un meccanico che lavora in un deposito ferroviario, lotta ogni giorno per poter comprare le medicine al padre malato di cancro. Quando casualmente trova in un vagone un pacchetto di ...