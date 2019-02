Ligue 1 | il Psg torna alla vittoria | ma trema per Cavani

Ligue1 - la classifica dei giocatori più pagati : domina il Psg - Balotelli fuori dalla top10 : Stipendi da capogiro nel campionato francese: tra i 10 più pagati ci sono quasi esclusivamente giocatori del Psg, mentre Balotelli è fuori dalla classifica. Podio "delle meraviglie": riuscite a ...

Sfida d’alta classifica in Ligue 1 : ecco dove vedere Lione-PSG in Tv : La Ligue 1 è giunta alla 23esima giornata e propone un match davvero interessante: il Paris Saint Germain capolista è di scena sul campo del Lione in una gara che i padroni di casa vogliono sfruttare per consolidare la propria posizione e garantirsi maggiore sicurezza in ottica Champions League. Lo spettacolo sembra essere garantito e […] L'articolo Sfida d’alta classifica in Ligue 1: ecco dove vedere Lione-PSG in Tv è stato ...

Niang umilia Buffon : robe da matti in Ligue 1 - il gol che vale una carriera in Psg-Rennes : Roba dell'altro calcio. M'Baye Niang, uno che tra Milan e Torino è diventato famoso più per le occasioni sprecate che per i gol fatti, segna di tacco a Gigi Buffon. Accade in Ligue 1, dove il 24enne attaccante del Rennes segna il momentaneo 1-1 contro i dominatori del Psg. Alla fine finirà 4-1 per i

Ligue 1 : il Lione passa ad Amiens con il minimo sforzo. PSG-Rennes dalle 21 : ROMA - La domenica di Ligue 1 inizia con il Montpellier che rispetta i pronostici della vigilia e batte, davanti al proprio pubblico, il Caen per 2 a 0. Succede tutto nel primo quarto d'ora della ...

Pronostico PSG vs Rennes - Ligue 1 27-01-2019 e Analisi : PSG-Rennes, domenica 27 gennaio. Si giocherà al Parc des Princes di Parigi la 22ª giornata di Ligue 1, che vedrà la capolista ospitare il Rennes di Julien Stéphan. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Paris Saint Germain e Rennes?Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Neymar nella gara di domenica sera contro il Rennes. Il giocatore brasiliano ha subito, infatti, un gravissimo infortunio al piede destro durante la partita di ...

Ligue 1 : storico Psg - 9-0 al Guingamp. Monaco sempre più nel baratro - pareggio thrilling per il Nizza : Il Guingamp aveva scritto un pezzetto di storia eliminando il Psg in Coppa di Lega. Ma in campionato arriva la rivincita con gli interessi: al Parco dei Principi termina infatti 9-0. Giornata di ...

Ligue 1 - Amiens-Psg 0-3 : decidono i gol di Cavani - Mbappé e Marquinhos : A fatica, ma comunque avanti. Il Psg torna da Amiens con tre punti che più che altro fanno bene al morale, dopo l'umiliante eliminazione di mercoledì ai quarti di coppa di Lega, contro il Guingamp, ...

