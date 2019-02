Letizia Battaglia | Salvini? Ci sta diseducando Se iniziassi a fare foto oggi

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019)ha trascorso gran parte della sua vita con la macchinagrafica in mano. Con i suoi scatti ha raccontato i momenti più difficili della storia di Palermo, gli omicidi di mafia, la disperazione dei cittadini, la povertà., a oltre 80 anni, dirige il centro internazionale digrafia del capoluogo siciliano e, come sempre, ha le idee chiare. In una lunga intervista al Manifesto si è raccontata. La situazione politica attuale la preoccupa e spiega il perché:Io credo che al di là dellagrafia, stia trionfando l'orrore, la mancanza di rispetto, l'egoismo, è questa la parola.è là per se stesso. (...) È una preoccupazione costante, umiliante nella nostra vita. Ci sta facendo male, ci sta. In Sicilia lo amano. Io non lo accetto ma non basta. Siamo finiti male noi della sinistra, ...