L'Eredità - orrore sessuale contro Silvia : "Forse - dietro le quinte...". La vergogna assoluta : Finita la parabola di Diego Fanzaga a L'Eredità e archiviati i sospetti sull'ex campioncino del quiz di Flavio Insinna, secondo molti aiutato dagli autori, ecco che il copione riprende, identico, a tempo record. Siamo nello studio di Rai 1, la puntata è quella di sabato 9 febbraio: nel mirino del po

Vieni da me - orrore contro Diego Fanzaga de L'Eredità : 'Dalla Balivo perché...' - l'accusa infamante : Non c'è pace per Diego Fanzaga , l'ormai ex super-campione de L'Eredità , eliminato dopo un lungo regno dal quiz di Flavio Insinna su Rai 1 nella puntata di giovedì 7 febbraio. Su Diego, come è noto, ...

Vieni da me - orrore contro Diego Fanzaga de L'Eredità : "Dalla Balivo perché..." - l'accusa infamante : Non c'è pace per Diego Fanzaga, l'ormai ex super-campione de L'Eredità, eliminato dopo un lungo regno dal quiz di Flavio Insinna su Rai 1 nella puntata di giovedì 7 febbraio. Su Diego, come è noto, si sono concentrati indicibili e innumerevoli sospetti: secondo i complottisti, infatti, sarebbe stato

L'Eredità - gaffe equina del concorrente ignorante : 'Alimentato a dovere' - che orrore gli esce di bocca : gaffe semi-equina a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo alle battute iniziali della trasmissione campionissima di ascolti e che ogni giorno sfonda gaffe ...

L'Eredità - gaffe equina del concorrente ignorante : "Alimentato a dovere" - che orrore gli esce di bocca : gaffe semi-equina a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo alle battute iniziali della trasmissione campionissima di ascolti e che ogni giorno sfonda gaffe inascoltabili. E questa puntata non fa eccezione. La domanda è semplice semplice, soprattutto in considerazione

L'Eredità - il concorrente fa ribollire di rabbia il Veneto : "Bastone" - quale orrore gli esce di bocca : Fermi tutti. Perché questa volta è davvero alla gaffe dell'anno. Siamo ovviamente allo "sfondonificio" di Flavio Insinna, ossia L'Eredità, lo spassoso e seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Il gioco è quello delle parole che, lettera dopo lettera, vanno a comporsi. Il concorrente

L'Eredità - il concorrente fa ribollire di rabbia il Veneto : 'Bastone' - quale orrore gli esce di bocca : Fermi tutti. Perché questa volta è davvero alla gaffe dell'anno. Siamo ovviamente allo 'sfondonificio' di Flavio Insinna , ossia L'Eredità , lo spassoso e seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni ...

L'Eredità - l'orrore dell'Epifania : 'Carmela' - la faccia di Insinna di fronte al concorrente più ignorante : La 'castroneria dell'Epifania' a L'Eredità . In studio da Flavio Insinna i concorrenti del quiz preserale di Raiuno regalano sempre delle perle, complici l'emozione delle telecamere o la semplice ...